In un momento difficile per tutti tre amici, ovvero Raffaele Rizzi, Giuseppe A. Dibari e Claudio Berardi di comune accordo, abbiamo pensato di aiutare i bambini e i ragazzi della nostra città in DAD, che però sono “esclusi” o hanno problemi per mancanza di un PC o di alcune componenti dello stesso.

Ci ha ispirato questa nobile gesto, l’iniziativa di due ragazzi di Chiaravalle (Ancona) che riparano nel loro negozio vecchi PC e li donano a famiglie bisognose che hanno necessità per i loro figli in dad. All’iniziativa possono aderire tutti, in particolar modo punti vendita che vendono o riparano pc e chiunque abbia componenti per il pc che non si utilizzano più.

C’è già un primo negozio di informatica che ha aderito a questa iniziativa solidale, ed è

𝐆𝐚𝐦𝐞𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 – 𝐕𝐢𝐚 𝐆𝐢𝐫𝐨𝐧𝐝𝐢 𝟑𝟑

𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟕 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖

𝐍.𝐁.

𝐢𝐥 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐳𝐢𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐞’ 𝐢𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨

𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐨 𝐬𝐦𝐢𝐬𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐦𝐚 𝐟𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐚 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚, 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐭𝐞𝐯𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨.

L’invito è ora a recarvi da questi esperti del pc e conferire loro le componenti del pc utili a bambini e/o ragazzi in DAD che necessitano del nostro aiuto.

Siate buoni prima con voi stessi: non è un negozio dove conferire gli scarti del vostro vecchio pc, per quello rivolgetevi all’isola ecologica della Bar.S.A. Via Callano 61!

Per chi vuole può addirittura lasciare un “sospeso” per l’acquisto di nuovo materiale sempre da donare a famiglie di bambini e ragazzi in difficoltà economica.

Come funziona?

Vi spieghiamo subito:

Non ho componenti del pc a casa da donare, ma voglio partecipare all’iniziativa DAD SOLIDALE BT

Come per il celebre caffè sospeso, acquisto ad esempio un “mouse sospeso” una “webcam sospesa” che sarà donata in seguito.

Chiediamo ora la collaborazione di scuole, professoresse e professori, dirigenti scolastici che possano segnalarci situazioni di difficoltà e con massima riservatezza donare a chi ne ha bisogno.

Contattateci o scrivete per qualsiasi informazione a

[email protected]

Ora tocca a te!

Cerchiamo commercianti/operatori del settore informatico disposti a partecipare a tale iniziativa. Nel recarvi per il conferimento delle componenti informatiche vi invitiamo a rispettare le norme governative anticovid in vigore.