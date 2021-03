Avrà luogo alle ore 10.30 di domenica 21 marzo, nel teatro “Curci”, la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze “Città di Barletta” edizione 2019/2020. L’iniziativa, istituita dall’Amministrazione comunale per premiare persone ed enti distintisi in attività che abbiano giovato al prestigio cittadino con atti di coraggio e abnegazione civica, si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in vigore e sarà trasmessa in streaming sia sul sito internet dell’Ente www.comune.barletta.bt.it che sulla pagina Facebook del teatro “Curci”.

La consegna delle medaglie d’oro e degli attestati si terrà alla presenza del sindaco Cosimo Cannito, del presidente del Consiglio comunale Sabino Dicataldo, dei componenti della I Commissione Consiliare permanente “Affari Generali ed Istituzionali, Annona, Sicurezza e Legalità” e dei presidenti della altre Commissioni Consiliari.