«Ringrazio l’associazione ArcheoBarletta per aver in questi giorni riportato l’attenzione sulla necessità di procedere in tempi rapidi al recupero di un bene storico del territorio, il Faro napoleonico ubicato nel porto di Barletta», questo l’intervento del senatore barlettano Dario Damiani (FI), dopo l’intervento dell’ArcheoBarletta. «Da tempo seguo personalmente la vicenda, che prevede in primis la riconsegna al patrimonio dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale del faro da parte della Marina militare. A tale proposito, ho incontrato oggi il Sottosegretario alla Difesa, il collega onorevole di Forza Italia Giorgio Mulè, al quale ho consegnato tutta la documentazione in merito. Intanto, l’Autorità di Sistema portuale si è già espressa favorevolmente, presentando nel mese di dicembre scorso formale richiesta di riconsegna di tutto il cespite immobiliare al Comando Marittimo Sud della Marina Militare e dichiarando la propria disponibilità con risorse in bilancio.

Ottenuta la riconsegna, si procederà con interventi urgenti di messa in sicurezza del bene storico noto come “Faro napoleonico”, già soggetto a vincolo dal lontano 1978. L’obiettivo finale consiste nella restituzione della preziosa testimonianza d’epoca della nostra civiltà marinara alla fruizione del territorio e dei cittadini, attraverso un progetto complessivo di valorizzazione. Gli impegni da me assunti in passato, attraverso una proficua sinergia istituzionale, stanno seguendo una spedita tabella di marcia che, auspico quanto prima, condurrà a un risultato di grande valore per la nostra comunità».