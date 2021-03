Importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su disposizione del sindaco Cosimo Cannito, sono in corso da parte di addetti di Bar.S.a. nel Parco dell’Umanità.

Essi riguardano:

la cura del verde con lo sfalcio delle essenze arboree secche e ammalate e la piantumazione di nuove alberature;

il ripristino dell’impianto irrigazione, centralizzato e automatizzato;

la riattivazione delle 16 telecamere le cui immagini, ai fini della sicurezza dei cittadini frequentatori, sono costantemente in visione presso la sala operativa del nuovo Comando di Polizia locale;

il ripristino dell’impianto di illuminazione che in più punti era spento con la sostituzione dei corpi illuminanti guasti e fuori uso e della linea elettrica nei tratti in cui si presenta danneggiata;

Lunedì prossimo, intanto, è programmato un intervento anche nella nuova zona del Parco dell’Umanità (Lotto “A”), in via di completamento, dove saranno installati giochi per bambini e attrezzi per il fitness.

I lavori si concluderanno in due settimane.

Si ringrazia Bar.S.a. per i lavori in corso e si coglie l’occasione per invitare i cittadini a contribuire, con senso civico, a tenere pulito e a prendersi cura di questo polmone verde della città. Allo stesso modo viene rivolto un appello ai possessori di cani, perché li tengano, come si deve, al guinzaglio e provvedano a raccogliere le loro deiezioni.