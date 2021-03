«Lavorare al buio rende meno “plateale” l’abbattimento di diversi alberi e lenisce l’impatto di una azione…inqualificabile. In questa città in cui tutto è umanamente possibile (anche l’impossibile) riportiamo di seguito l’articolo 37 del regolamento del verde, approvato dalla città di Barletta, che VIETA ogni abbattimento, privato o pubblico, nel periodo che va dal 15 marzo al 15 settembre, perché periodo di riproduzione dell’avifauna.

“I periodi per gli abbattimenti, fatti salvi i casi di urgenza e/o pericolo per l’incolumità pubblica di cui al punto c), non possono essere effettuati durante i periodi di riproduzione della fauna. Sono comunque vietati nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre”.

1. Abbattimento di alberi (o arbusti):

a) per abbattere alberi (o arbusti) di proprietà privata oggetto di specifica tutela quali piante di pregio individuate nel Piano del Verde Urbano, siano essi vivi, deperenti o morti, occorre l’autorizzazione del dirigente (o suo delegato) dell’Ufficio Verde Urbano. L’autorizzazione va richiesta indicando i motivi dell’abbattimento la grandezza della pianta e la sua specie;

b) entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di abbattimento, l’Ufficio Verde Urbano rilascia l’autorizzazione o il diniego;

c) su richiesta scritta e previo sopralluogo, il personale tecnico dell’Ufficio Verde Urbano rilascia attestazioni di nulla-osta all’abbattimento di piante non tutelate;

d) nel caso di pianta tutelata, l’abbattimento comporta l’obbligo di eseguire le misure compensative7 indicate nell’autorizzazione;

e) se l’abbattimento di pianta tutelata è avvenuto senza autorizzazione, oltre alla compensazione si applica la sanzione stabilita dal presente regolamento, che sarà fissata dall’Ufficio nella misura massima per ciascuna pianta di alto fusto e minima per ciascun’altra. Sono fatte salve eventuali ulteriori sanzioni stabilite dalla legge per le piante tutelate».