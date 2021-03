La data è confermata, la ripartenza è sempre più vicina: domenica 11 aprile, il campionato di Eccellenza pugliese riavvia i motori con la quinta giornata dopo la sosta di cinque mesi per l’emergenza sanitaria. Lo ha confermato la sezione regionale della Lega Nazionale Dilettanti in un comunicato ufficiale che comprende i calendari per il prosieguo della stagione sportiva 2020/21. Tre sono le formazioni che hanno rinunciato a scendere in campo: si tratta di San Marco in Lamis, Manduria e Ostuni, scelte che portano a 11 le protagoniste del girone A e a 13 quelle del gruppo B.

Nel gruppo A saranno quattro le gare in calendario domenica 11: si tratta di Barletta-Atletico Vieste, Mola-Uc Bisceglie, Corato-Audace Barletta e Real Siti-Vigor Trani. A riposo resteranno San Severo, Manfredonia e Team Orta Nova. Nel girone B si giocheranno Toma Maglie-Deghi, Gallipoli-Atletico Racale, Martina-Ugento, Sava-Castellaneta, Massafra-Otranto, Virtus Matino-Grottaglie. Turno di riposo per il Ginosa. Si va in campo fino al 6 giugno con il solo girone di andata, senza retrocessioni e con playoff per stabilire chi salirà in Serie D.

Chiare le regole per garantire la sicurezza degli atleti: prima di ogni gara tutto il Gruppo Squadra, composto di massimo 40 unità, dovrà sottoporsi a tampone per accertare la negatività al Covid-19. Nel caso in cui all’esito dei test disposti nelle 72/48 ore antecedenti la gara risultino più di tre calciatori positivi, o che nei 3 positivi ci siano un portiere o un calciatore under, si potrà procedere alla richiesta di rinvio del match.