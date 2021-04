«In qualità di presidente della FIDAS FPDS sezione di Barletta, vorrei fare un appello a tutti i cittadini. Se avete tra i 18 e i 65 anni e siete in buona salute, vi chiediamo di compiere un gesto di solidarietà, venendo a donare il sangue». A scrivere è Savio Soldano, presidente della FIDAS FPDS sezione di Barletta. «Il timore del contagio si è frapposto come un freno allo slancio di molti, a donare. Perciò vi vogliamo rassicurare dicendovi che la donazione è sicura, vengono usate tutte le precauzioni possibili. Purtroppo la carenza di sangue è già di per sé un problema, al di là della pandemia. Siamo però ora, arrivati ad un punto di riserva totale e se noi donatori siamo assenti potrebbe diventare un dramma per le persone che necessitano di trasfusioni. Per questo facciamo appello alla generosità di tutti i cittadini, affinché vengano a donare. Il gesto di ciascuno di noi può fare la differenza. Vi auguriamo una Serena Pasqua».

Per info:3281386203 email:[email protected]