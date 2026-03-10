L’ecocentro “Arcobaleno” situato in Via Callano 61 resterà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire lo svolgimento di alcuni interventi di manutenzione e adeguamento.

In particolare, il centro non sarà accessibile per le intere giornate di sabato 14 marzo e lunedì 16 marzo.

La chiusura si rende necessaria per permettere l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e per garantire, al termine degli stessi, una migliore fruizione del servizio da parte degli utenti.

Al completamento degli interventi programmati, il Centro di Raccolta riprenderà regolarmente le attività secondo i consueti orari.

Bar.S.A. S.p.A. si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia l’utenza per la collaborazione e la comprensione, ricordando l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti e dell’utilizzo dei servizi messi a disposizione per la tutela dell’ambiente e il decoro urbano.