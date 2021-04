Questa sera, venerdì 2 aprile, in prima serata su RAI 3 alle 21.20, andrà in onda “ODISSEA” un docu-film di Domenico Iannaccone (noto per il programma TV “I dieci comandamenti”) tratto dallo spettacolo omonimo allestito dalla compagnia del Teatro Patologico che vede in scena ragazzi con disabilità e attori professionisti.

Sarà un evento unico collegato al 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. I meravigliosi ragazzi del Teatro Patologico, attori diversamente abili affetti da malattie e disturbi mentali, apriranno al pubblico scenari inimmaginabili, cogliendo la magica combinazione del Venerdì Santo come esempio di “sacrificio” e di grande forza ed umanità al contempo.

In scena come attore e performer live, curatore e compositore delle musiche originali e direttore del coro il 48enne barlettano Francesco Crudele (in arte “Papaceccio”).

La Compagnia del Teatro Patologico si è già esibita a Barletta nel 2015 nella piazza d’armi del Castello, nell’ambito del Festival Castel dei Mondi, con la rappresentazione di “Medea” e nel teatro G.Curci nel 2017, sempre con la stessa opera, ottenendo un grande successo di pubblico e di critica.