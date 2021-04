Garanzie sulla celerità dei tempi per portare a compimento l’importante intervento in corso per l’adeguamento funzionale dello stadio comunale “Puttilli” sono quelle ricevute ieri dal sindaco Cosimo Cannito e dagli assessori allo Sport Ruggiero Passero e ai Lavori Pubblici Gennaro Calabrese in occasione di un sopralluogo in loco dei rappresentanti del Coni: il progettista dei lavori, ingegnere Valerio Petrinca, il Rup, architetto Marco Ducci e il direttore dei lavori, ingegnere Ignazio Sanseverino.

Sul posto anche i tecnici comunali e l’impresa Terralavoro che sta portando a compimento l’intervento per riconsegnare l’impianto sportivo alla città e agli sportivi.

Quello di ieri è stato un sopralluogo per fare il punto della situazione e verificare lo stato dell’arte dopo la ripresa dei lavori e la realizzazione della variante che, agli interventi già previsti, ha consentito di aggiungere, utilizzando le economie di gara, ulteriori operazioni, su tutte l’abbattimento delle recinzioni murarie a beneficio della piena visibilità della struttura dall’esterno e della modernità della stessa, inglobata senza cesure e armonicamente nel contesto urbano in cui si trova.

Di fatto, quello che manca al completamento dell’opera sono le rifiniture e gli ultimi dettagli e la realizzazione e attivazione dell’impianto di videosorveglianza. Intanto, per ottimizzare i tempi, vengono espletate tutte le procedure burocratiche necessarie a rendere l’impianto agibile per le manifestazioni sportive che ospiterà.

“L’incontro di ieri è, ancora una volta, la dimostrazione di come l’Amministrazione comunale sia stata e sia sempre presente e abbia seguito la vicenda dello stadio comunale con fermezza e senza mai allentare l’attenzione per riuscire a portare a compimento l’obiettivo importantissimo di ridare alla città il suo stadio”, hanno detto il sindaco e gli assessori Passero e Calabrese.