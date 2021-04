“Orgogliosi di avere cinque nostri comici su Prime Video”: è quanto scrive in un post su Facebook il barlettano Marco Di Pinto, fondatore della BeComedy UK, progetto nato con il desiderio di fare “comicità made in Italy”. Tra i cinque talenti, pugliesi e non, spicca anche quello del barlettano Antonio Ricatti, che insieme a Tiziano La Bella, Luca Capani, Ivano Bisi ed Ettore Potente, sarà protagonista e asse portante del programma Zelig – Italian Stand-Up. Fondatore e direttore artistico lo stesso Di Pinto insieme ad Edoardo Confuorto. In onda a partire da lunedì 12 aprile.