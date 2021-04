Il 12 Aprile in Via Ferdinando Cafiero dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si terrà un sit-in di protesta pacifica per dire NO alla costruzione dell’ipermercato Lidl accanto al fossato del Castello.

Purtroppo, a causa della pandemia e delle condizioni poste dalla Questura, sarà un sit-in a cui potranno partecipare dalle 30 a massimo 50 persone in rappresentanza delle migliaia di barlettani che saranno idealmente tutti a manifestare il loro dissenso. Nel contempo invitiamo a continuare a firmare la petizione “ Costruiamo il Parco che non c’è”, per fermare questo sciagurato intervento.

Si raccomandano i partecipanti a indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico.