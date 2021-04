«Cari cittadini, il PalaDisfida è il luogo simbolo della lotta al Coronavirus, perché in questo hub ci si vaccina. Oggi tocca ai 77enni. Vi prego, fatevi avanti e non abbiate timori. Vaccinarsi è fondamentale per tornare alle nostre vite, per riabbracciare i vostri nipoti, che vi mancano tanto e ai quali mancate tanto. Ascoltate questo mio appello, non abbiate paura, vaccinatevi. Grazie».

Il sindaco di Barletta

Mino Cannito