Barletta si tinge di nuovo dei colori variopinti di Borgiac, al secolo Giacomo Borraccino, che giorno dopo giorno e instancabilmente sta regalando alla Città della Disfida attacchi d’arte uno più fantasioso dell’altro. Ispirazione fulminea, che trascende da qualsiasi vincolo e che non appena fa capolino, viene plasmata in bellezza. “Bellezza”, parola d’ordine dell’artista locale, che la ricerca anche nell’angolo più negletto, cogliendo sottigliezze di incanto che sfuggono agli occhi più disattenti, ridandogli luce e vita. È il caso della sua nuova opera d’arte, realizzata all’inizio di via Sant’Andrea, sotto il convento. Soggetto, una Colazione in giardino (celebre olio su tela di Giuseppe De Nittis) diversa da come siamo sempre stati abituati a vederla, con uno sguardo più attento al dettaglio, al particolare. Il bicchiere di vino rosso che scalda le giornate più ventose, il vaso di fiori che imperla la tavola imbandita e un cucchiaino: una lente d’ingrandimento sul famoso quadro del pittore barlettano. Un capolavoro così verisimile da sembrare tridimensionale e che invece è dipinto mirabilmente. Grazie Giacomo, per essere portatore di bellezza.