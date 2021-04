#ilfuturononsichiude è una raccolta fondi avviata dall’Associazione Pubblici Esercizi di Barletta a favore di Angelo Batticore , imprenditore napoletano trasferito a Barletta che ha subito lo sfratto della propria attività in piena pandemia. Angelo si è accampato sotto Palazzo di Città a Barletta per protesta. Una protesta civile il cui obiettivo è quello di sensibilizzare la politica e l’opinione pubblica verso il dramma che il settore della ristorazione sta vivendo.

I fondi raccolti saranno devoluti per sanare la situazione di Angelo e per aiutare tutti coloro che hanno subito un colpo fatale in questa pandemia. Per partecipare alla raccolta fondi:

Bonifico bancario intestato a

ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI BARLETTA

IBAN

IT71 O 05034 4135 0000 000002338

CAUSALE:

Fondo solidale Angelo Batticore