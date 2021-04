Barletta si appresta a celebrare il 76°anniversario della Liberazione nazionale. In piazza Caduti, alle ore 12 di domenica 25 aprile, il Sindaco Cosimo Cannito, insieme al Prefetto Maurizio Valiante e al responsabile della sezione cittadina dell’ANPI Roberto Tarantino, renderà onore alla memoria dei vigili e netturbini trucidati dai tedeschi il 12 settembre 1943. Quello sarà un luogo simbolo per ricordare e celebrare tutte le vittime della violenza nazista a Barletta. Morirono 27 soldati nel tentativo di difendere la città, altri ancora furono deportati e internati, per non parlare delle vittime civili, colpevoli di nulla se non di avere incrociato l’odio sanguinario dei soldati tedeschi.

A tutti loro l’omaggio dell’Amministrazione comunale, benché vincolato al rigido rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria, segno della inalterata volontà istituzionale di ravvivare la testimonianza della fattiva partecipazione dei cittadini barlettani alla tenace resistenza contro il nazifascismo. Una partecipazione riconosciuta e impressa nelle motivazioni a sostegno delle massime onorificenze al Valore Militare e al Merito Civile, conferite con decreto del Capo dello Stato alla città di Barletta, rispettivamente, nel 2003 e nel 1998.