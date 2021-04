«Stiamo trattando con la LIDL» ad affermarlo è il vicesindaco Gennaro Cefola, assessore con delega all’Avvocatura comunale, rispondendo ad alcune domande di attualità provenienti da consiglieri durante il Consiglio comunale di ieri pomeriggio, realizzato via streaming a soli due giorni della seduta precedente. Insomma, pare che, si stia seguendo un “doppio binario” da parte dell’Amministrazione comunale sulla ormai nota vicenda che riguarda la possibile apertura di un supermercato a poche decine di metri dal Castello di Barletta.

La prima riguarda l’aspetto giuridico, per cui come deciso nel passato consiglio comunale, si è dato incarico all’avvocatura di Palazzo di Città di riesaminare i permessi rilasciati finora, anche se convalidati dalle varie riletture dei dirigenti incaricati, per agire in autotutela eventualmente. La seconda via, rintracciata con una seconda proposta di perequazione, visto che la prima era stata ritenuta insufficiente dalla controparte, avanzata dal Comune. Per cui la LIDL sta esaminando un altro lotto. “Cosa che fa ben sperare”, avendo richiesto tutta la documentazione relativa all’area, in modo da non avere eventuali problemi anche lì. Entro lunedì i lavori non riprenderanno, e si avrà il responso dell’avvocatura coinvolta. Atteso anche l’eventuale pronunciamento sull’offerta di perequazione.

Creare un fondo di solidarietà per gli imprenditori barlettani che stanno “pagando” più di tutti la crisi dovuta alle chiusure, creando una sorta di sensibilizzazione sociale. Questa è la proposta del consigliere Mennea (PD), facendo seguito a dire il vero, a diversi interventi di altri consiglieri che comunque chiedevano interventi del genere all’Amministrazione.