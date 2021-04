La Sede dell’Archeoclub d’Italia quale Associazione di promozione sociale di Barletta e Canne della Battaglia ha indirizzato alla casa madre in Germania della Lidl la seguente nota:

“Vi scriviamo da Barletta (Puglia, Italia) e desideriamo attirare la Vostra attenzione su quanto sta accadendo ormai da oltre due settimane nella nostra città, come riportano ampiamente tutte le cronache giornalistiche.

E’ in atto uno scempio urbanistico-storico-culturale oltre che ambientale di una tale intensità popolare da rimbalzare nell’aula di Palazzo Madama dove il Senato della Repubblica ha ascoltato il grido di dolore levatosi in difesa della Grande Bellezza oltraggiata.

Tutto questo a causa della costruzione di un centro commerciale conosciuto dalla Stampa come “supermercato LIDL”, sotto la cui insegna il Vostro Gruppo tramite la sua diramazione e società italiana ha deciso di realizzare una propria seconda sede cittadina proprio a ridosso del castello di Barletta nonché vicinissimo al mare.

Il nostro Castello, oltre ad essere indicato come mirabile esempio di fortificazione militare nelle sue inconfondibili e possenti forme architettoniche, è storicamente legato alla figura di FEDERICO II di SVEVIA, l’imperatore universalmente conosciuto come “Stupor mundi” e “Puer Apuliae”, che lo fece ampliare e vi soggiornò. In quelle stanze, l’Imperatore svevo legiferava, vi indisse una Dieta nella quale annunciò la sua crociata in Terrasanta e vi è presente, inoltre, un busto unico al mondo che lo rappresenta, meta prediletta dai visitatori tedeschi nella nostra terra.

Tanto Vi raccontiamo perché sappiamo bene quanto Voi tedeschi siate legati alla figura di FEDERICO II. Ed è per questo motivo che il nostro castello rientra nel circuito federiciano molto frequentato da turisti provenienti dalla Germania.

E dunque ci domandiamo, e Vi domandiamo: quale impatto avrebbe sui tanti visitatori Vostri connazionali, trovare a ridosso di siffatto castello proprio un… supermercato, e per giunta tedesco?

Pensiamo che Voi non permettereste mai uno scempio simile nei confronti di un monumento così importante e condiviso nelle nostre Culture come nella nostra comune Storia.

Senza trascurare l’aspetto ambientale. Il mare si trova giusto al di là della strada che costeggia il sito in questione.

Per queste ragioni vi chiediamo:

d’intervenire con urgenza bloccando il progetto;

di accettare la proposta del sindaco di Barletta, dott. Cannito, di costruire il Vostro LIDL su un altro sito reso disponibile dal Comune;

di salvaguardare il nostro Castello che è sopravvissuto indenne nei secoli.

Non permettete ad interessi puramente economici e commerciali di prevalere perché è in gioco l’immagine del Vostro supermercato.

Non sappiamo se ne siete stati informati, ma sono moltissimi i cittadini che stanno scrivendo ai giornali locali affermando che non metteranno più piede in un LIDL.

Confidiamo in una Vostra attenta e positiva riflessione e decisione”.