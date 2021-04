Pomeriggio convulso in via Giuseppe De Nittis, all’incrocio con via Renato Coletta, nel centro di Barletta. Intorno alle 14:30 una Lancia Y10 guidata da una donna di 51 anni, per ragioni ancora in corso di verifica, ha terminato la sua corsa contro la cabina elettrica dell’ex Palazzo delle Poste. Nella corsa l’auto ha anche investito un uomo di 68 anni, di passaggio in zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, un’automedica di Barletta e un’ambulanza Victor da Andria. Sia la donna che il 68enne, entrambi di Barletta. sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria: hanno seri e diversi traumi, in particolare agli arti superiori. Le loro condizioni saranno monitorate.