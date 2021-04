In zona arancione, con la speranza che la prossima settimana riporti quel giallo dimenticato dalla prima metà di marzo. Così i titolari di bar, ristoranti, pub e lidi di Barletta guardano al mese di maggio. Lo racconta Antonio Quarto dell’Associazione Pubblici Esercizi.

In vista della bella stagione, c’è anche un nodo da sciogliere: un regolamento di polizia e sicurezza urbana varato a gennaio dall’amministrazione Cannito.

L’appello è alla responsabilità comune di tutti.

Intanto dopo 12 giorni si è interrotto il sit-in ai piedi di Palazzo di Città di Angelo Batticore, imprenditore napoletano trasferito a Barletta che ha subito lo sfratto della propria attività in piena pandemia. Non si ferma invece #ilfuturononsichiude, campagna di raccolta fondi avviata dall’Ape per sanare la situazione di Angelo e degli altri esercenti in difficoltà.