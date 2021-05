Una delegazione del contingente del Posto Medico Avanzato di Barletta della Marina Militare tra i quali alcuni fucilieri della Brigata Marina San Marco sono arrivati presso la sezione ANMIG di Barletta per onorare un loro ex commilitone, il barlettano Cosimo Damiano Dipaola, classe 1930. I marinai – in servizio presso l’ospedale da campo allestito presso l’ospedale “ Mons. R. Dimiccoli” di Barletta – sono arrivati col il loro comandante il Capitano di Vascello Massimo Pitarra, comandante del P.M.A., il T.V. Daniele Caruso comandante dell’aliquota della Brigata Marina San Marco e il C.V. Giuseppe Mollo direttore Sanitario del P.M.A. dove hanno trovato ad attenderli il presidente ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra) e ANCR (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Ruggiero Graziano presso la locale sezione. L’incontro è stato propizio per onorare l’ex marinaio barlettano Cosimo Damiano Dipaola, che ha servito la patria nel Battaglione San Marco dal 1949 al 1951. Per l’occasione, dalle mani del comandante Pitarra, dal Tenente di Vascello Caruso e dal presidente Graziano sono stati consegnati diplomi di benemerenza al marinaio Dipaola, che è stato anche omaggiato del foulard della Brigata Marina San Marco. Durante l’incontro, è stato ricordato anche il marinaio barlettano Francesco Dipaola anche lui marò del San Marco – fratello maggiore di Cosimo – deceduto a causa delle ferite riportate il 15 settembre 1943, a seguito del combattimento navale sul cacciatorpediniere “U. Vivaldi” al largo della Sardegna.

Il Comandante Pitarra ha voluto rimarcare ai presenti l’importanza di ricordare e di onorare chi ha servito la propria Patria.