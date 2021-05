La mano di Legambiente Barletta sul verde pubblico della città della Disfida continua a disseminare il suo “tocco”. A raccontare un’altra lodevole iniziativa dei volontari sono le foto postate sulla pagina Facebook dell’associazione, un attestato dell’azione di pulizia, riqualificazione e civilizzazione del parco intitolato a Pietro Mennea, sul litorale di Ponente. Scatti che raccontano quello che è un mantra per gli ambientalisti di Barletta, da sempre in prima linea per l’implementazione e la tutela del patrimonio arboreo. “Il nostro motto è sempre stato ‘il cambiamento comincia da te…non delegare’ e in queste occasioni più che mai vorremmo coinvolgere tutte le persone di buona volontà ad agire per obiettivi comuni, per sé stessi. Aiutateci a cambiare questa citta, è un percorso di cambiamento che porterà solo benefici al nostro territorio”: queste le parole che si leggono nel post, un invito strenuo e sincero per far capire che il bene di Barletta… è nelle nostre “mani”.

A cura di Carol Serafino