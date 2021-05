La Lidl ha formalmente accettato la proposta avanzata dal Comune di Barletta di trasferire il supermercato in corso di costruzione in via Cafiero, in un’area a ridosso del castello, in un’altra zona periferica della città. Lo ha comunicato l’ingegnere Corrado de Bari, responsabile dello sviluppo immobiliare di Lidl per la Regione Puglia, in una missiva indirizzata giovedì 6 maggio al sindaco Mino Cannito e al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Michele Saglioni: “In relazione all’immobile commerciale di cui in oggetto e in corso di costruzione – si legge nella missiva – facendo seguito alla già manifestata disponibilità nel corso dei precedenti incontri e considerate le diffuse sensibilità della comunità barlettana, LIDL esprime formale consenso alla delocalizzazione dell’insediamento in itinere ad altra sede idonea, tenuto conto delle corrispondenti potenzialità edificatorie e dei tempi necessari alla ultimazione del procedimento che pervenga al rilascio del nuovo Permesso di Costruire. Siamo di conseguenza pronti a sottoscrivere con il Comune di Barletta, nel più breve tempo possibile, un atto negoziale sostitutivo di provvedimento che definisca modalità e termini della delocalizzazione”.