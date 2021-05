Si è svolto questa mattina l’incontro

fra Amministrazione comunale e rappresentanti del gruppo Lidl per

procedere alla conclusione di un accordo fra le parti.

All’incontro erano presenti il sindaco Cosimo Cannito e il presidente

del Consiglio comunale Sabino Dicataldo, le assessore Lucia Ricatti e

Maria Anna Salvemini, insieme al dirigente del settore Piani e Programmi

architetto Michele Saglioni e al Segretario generale Domenico Carlucci.

Era inoltre presente, in qualità di uditore, il consigliere comunale

Giuseppe Basile.

Per Lidl erano presenti il delegato dei Servizi centrali, ingegnere

Emilio Arduino, il direttore dello Sviluppo immobiliare Marco Cestaro,

il responsabile dello sviluppo immobiliare dottor Marco De Bari e il

legale dell’azienda, professor Antonio Palma.

L’incontro è servito a cristallizzare alcuni elementi e a tracciare il

percorso per arrivare nei tempi più celeri possibile alla conclusione

della vicenda.

Confermata da parte di Lidl la cessazione dei lavori in via Cafiero, i

convenuti hanno deciso di formare un gruppo di lavoro congiunto, Comune

– Lidl, che, per quanto riguarda il Comune di Barletta si avvarrà del

dirigente Saglioni, del Segretario Carlucci e dell’Avvocatura comunale.

Il gruppo lavorerà sulla bozza di accordo conclusiva, sulla base

dell’interesse pubblico, con riferimento all’area in zona Barberini, fra

via Delle querce e via Giulini, a ridosso della chiesa di San Giovanni

Apostolo, che il comune elaborerà in tempi celeri e che dovrà essere

delle due aree da perequare, via Cafiero e la nuova area a Barberini.