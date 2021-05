Per i lavoratori dello spettacolo è tornato il momento di riprendere le attività da vivo, di esprimere il potenziale creativo, di riappropriarsi dei propri spazi di lavoro, di rilanciare il settore che più di tutti è stato colpito dalla pandemia; per il pubblico è tempo di tornare a vivere esperienze uniche, mai uguali, di provare emozioni e condividerle con la collettività, di arricchirsi culturalmente e umanamente. Si torna in scena. Dopo otto mesi di chiusura forzata per i teatri, dopo tutte le restrizioni che hanno lasciato deserti i palcoscenici, è il momento di ripartire con le iniziative musicali, nel rispetto della normativa ANTICOVID.

È la rassegna “Musica d’Estate al GOS” a segnare la ripartenza dell’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS di Barletta con 6 concerti, porta alle 19 e inizio alle 19.30, che rientrano nella “Programmazione Circuito dei luoghi Puglia Sounds 2020/2021 – REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro” organizzati da Soundiff – Diffrazioni Sonore di Barletta.

Il primo appuntamento, mercoledì 26 maggio, porterà sul palco l’Accordè Ensemble con “The Classic Rock Show”. Un Ensemble che si comporta come un duo classico nella composizione ma affronta un repertorio contemporaneo, grazie al crossover inedito tra violino e chitarra elettrica/classica, che porta sul palco la potenza delle sonorità rock intrecciandole in modo inedito alla raffinatezza della musica classica, traendo spunto da diversi generi musicali apparentemente inconciliabili: dai Nirvana a Morricone fino a Michael Jackson. L’ensemble è formato dalla violinista Cetta Annese, di formazione classica, che ha all’attivo numerosi concerti in formazione orchestrale e solistica e dal chitarrista Alex Grasso, diplomato in chitarra classica con studi in chitarra elettrica.

A seguire, venerdì 28 maggio, lo spettacolo “Una voce per Napoli – Antologia Musicale Napoletana” in cui il Duo Orizzonti Sonori, formato dal tenore Giovanni Mazzone e dal chitarrista Franco Morgese, interpreta, rivisitandole, le più belle melodie del repertorio classico napoletano. Brani come “Iʻ te vurria vasà”, “Era de Maggio”, “Torna a Surriento”, “Tammuriata Nera”, “O sole mio”, diventano un omaggio ai sentimenti dell’amore e dell’appartenenza alla propria terra. Ancora, domenica 30 maggio, il Feeling Alive Acoustic Duo si esibisce in “Contemporary Music Resonance”, un progetto musicale eclettico, che spazia dagli artisti rappresentativi del pop-rock internazionale al cantautorato italiano, passando per il latin jazz, lo swing e il blues, con sonorità nuove ed accattivanti. Il Duo è attivo da diversi anni, ha realizzato concerti live in tutto il territorio nazionale, partecipando a prestigiosi festival nazionali, rassegne Jazz ed eventi; è composto da Lycia Gissi (Voce) e da Riccardo Lorusso (Voce, Loop Station, Chitarra acustica).

Si prosegue sabato 5 giugno con il Chromatic Duo, in concerto con “Esplorando Suoni e Luoghi”, una esperienza d’ascolto particolare in cui il duo fisarmonica e violino, in una formazione inusuale, sia per timbrica che per possibilità interpretative, riesce a spaziare in repertori che vanno dal classico al moderno. Un concerto che si presenta all’ascoltatore come una esplorazione sonora che spazia da celebri melodie classiche a brani scritti appositamente per la formazione sino a brani del repertorio popolare. Il Chromatic Duo è formato da Domenico Masiello, violinista, perfezionatosi presso la “Hochschule fur Musik und Theater” di Rostok, che ha suonato come solista con importanti orchestre e insegna presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Briccialdi” di Terni e il fisarmonicista Gabriele D’Angella diplomato in fisarmonica presso il Conservatorio di Matera, perfezionatosi con artisti come lo spagnolo Gorka Hermosa, il fisarmonicista ucraino Vladimir Zubitsky e il croato Igor Krizman. Sabato 12 giugno il Duo Octo Cordae si esibirà in “A Musical Journey”, un concerto che spazia dalla musica classica alla contemporanea, includendo pagine ricercate e inediti del compositore Federico Longo. Un viaggio musicale che riguarda la tecnica e il virtuosismo che caratterizzano la scuola violinistica italiana e franco-belga grazie a musiche di Le Clair, Longo e Paganini. Un mix di melodismo semplice francese e di tecnica violinistica brillante italiana che esalta la destrezza con l’arco dei due musicisti e la freschezza delle esigenze timbriche. Il duo violinistico “Octo Cordae”, formato da Domenico Masiello ed Eliana de Candia, è nato nel 2016 e si è perfezionato con Alessandro Milani e Felix Ayo e presso la “Hochschule fur Musik und Theater” di Rostock in Germania. Vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali, si è esibito per importanti enti concertistici italiani quali Camerata Salentina, “San Giacomo Festival” di Bologna, le Aurore Musicali di Torino. Ha inciso CD per l’etichetta Farelive. Gran finale sabato 19 giugno con “Le Strade della Fiaba. Canzoniere”, con la voce recitante di Raffaele Niro, accompagnato dalla musica di Federico Scarabino e Biagio de Nittis. Uno spettacolo di cultura orale-popolare, incantati paesaggi, con la voce di Niro e la musica di De Nittis e Scarabino. Raffaele Niro è un poeta prestato al teatro. Ha pubblicato con le più importanti case editrici italiane, è stato tradotto in Austria, Cile, Messico, Nicaragua e Spagna. È considerato uno dei poeti pugliesi più importanti del ‘900 ed ha studiato in diverse università italiane. È anche uno degli autori del fortunato libro INCHIOSTRO DI PUGLIA. Federico Scarabino e Biagio De Nittis sono musicisti versatili, esperti nella musica popolare d’autore.

La rassegna Musica d’Estate al GOS è organizzata da Soundiff, realtà giovanile under35 nata nel 2013 con il sostegno alle start-up della Regione Puglia, da un collettivo di giovani colleghi musicisti e ricercatori, impegnati nell’attivismo musicale e artistico, affermandosi al 5° posto della graduatoria regionale pugliese e beneficiando di una grande opportunità: realizzare un percorso straordinario di comunità e di lavoro, dando forma a progetti e opzioni di ricerca, orientati su 3 obiettivi di medio-lungo periodo: 1. creazione di un network di musicisti professionisti pugliesi con la costituzione della prima Orchestra Giovanile Pugliese; 2. sperimentazione di un modello di esperienza artistica inedita qual è la landscape music che ridisegna gli spazi di archeologia industriale attraverso la musica; 3. costituzione di un’etichetta indipendente. Negli anni di consolidamento del proprio posizionamento come giovane realtà artistica nazionale, Soundiff è stata riconosciuta come buona pratica dal Programma Bollenti Spiriti nel settore delle start-up, legittimata dal Ministero della Cultura, rientrando dal 2015 come unica realtà della Regione Puglia nel settore dei complessi strumentali giovanili under35 finanziati dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) e premiata nel 2016 nella più prestigiosa competizione nazionale sulle start-up denominata FUNDER 35 come realtà emergente di successo. Soundiff ha fondato il primo network giovanile di musicisti pugliesi, la prima esperienza di Orchestra Giovanile Pugliese, un’etichetta indipendente autonoma, promuovendo e organizzando numerosi concerti, laboratori musicali presso le scuole ed eventi musicali che hanno avuto riconoscimenti importanti dalla stampa locale, dalla critica e non da ultimo dal più importante Festival della Musica Internazionale MEDIMEX. Nel 2017 si è classificata al primo posto nel Piano Triennale di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia, in ATS con Associazione Curci e altri partner del territorio, col progetto RESONANCE. Dal 2017 cogestisce il Laboratorio Urbano GOS di Barletta, in ATS con altri partner tra cui Associazione Curci. Direttore Artistico di Soundiff sin dal suo esordio è la pianista e docente Maria Rita Lamonaca.

Abbonamento a 6 spettacoli 9€. Biglietto posto unico 2€. Per info e prenotazioni 3247994620 (fino a esaurimento posti, limitati causa COVID).