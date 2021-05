In occasione del 150° anniversario della fondazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali, per celebrare la nascita di questa Associazione fortemente voluta dall’eroe dei due Mondi, Giuseppe Garibaldi, in data 19 maggio 2021, è stato emesso un francobollo che celebra questa lunga storia d’amore tra le persone di buon cuore e gli animali, nell’ottica del rispetto e della tutela dovuti a chi ha sempre accompagnato la storia dell’umanità in ogni aspetto della vita quotidiana. Ma oltre che sull’intero territorio nazionale, anche a Barletta, questo storico evento verrà celebrato con un’iniziativa che è espressione della riconoscenza di alcuni nostri concittadini per il ruolo che il volontariato riveste nella nostra comunità. Infatti, su impulso della Prof.ssa Vania Lanfranchi, volontaria della Sezione di Barletta dell’E.N.P.A., la Prof.ssa di Arte, Antonella Palmitessa, già artefice di numerosi murales aventi ad oggetto storie, luoghi e personaggi del nostro territorio, ha accolto l’invito ad omaggiare la nostra storica Associazione e la nostra città di alcuni murales tematici e celebrativi dell’indissolubile rapporto che lega l’uomo agli animali e del rispetto che deve esserci alla base. In questi tempi, in cui la Street Art diventa sempre più efficace veicolo di importanti messaggi sociali e culturali, oltre che decorazione del panorama urbano, quale miglior modo per abbellire freddi e spogli muri della nostra città se non con uno dei messaggi a noi più cari, cioè quello di rispettare i nostri amici animali. Ricordiamo che la locale Sezione di Barletta dell’ENPA, grazie ai suoi volontari, si occupa quotidianamente della tutela degli animali d’affezione, promuovendo iniziative di sensibilizzazione, alimentando, curando e assistendo numerosi randagi e portando avanti azioni mirate alla prevenzione del randagismo e all’adozione di molti dei nostri amici a quattro zampe. Ringraziamo quindi infinitamente la Prof.ssa Palmitessa che, con grande sensibilità e generosità, ha manifestato subito la sua disponibilità ad offrire il suo estro e la sua creatività per questo nobile scopo, tanto che si è attivata protocollando presso il Comune di Barletta la relativa richiesta di autorizzazione a decorare/dipingere alcuni muri della nostra città a titolo completamente gratuito per l’Ente. Siamo certi che i dipinti di cui la Prof.ssa Palmitessa omaggerà tutti noi, non solo aggiungeranno una nota di bellezza alla nostra città, ma avranno una triplice valenza, celebrativa, educativa e decorativa. Barletta, lì 21/05/2021 E.N.P.A. – Sezione di Barletta Presidente di Sezione Francesco Calabrese Vicepresidente di Sezione Annarita Distaso