Un attestato di ossequio e deferenza nei confronti della “mamma di tutte le mamme” oggi popola la facciata che “guarda” la Cattedrale di Barletta. Ancora una volta la mano e l’estro artistico sono di Borgiac, al secolo Giacomo Borraccino, che ha voluto regalare alla città di Eraclio una rosa in onore della Madonna “prima del ritorno a casa”, come si legge sul post su Facebook. Un capolavoro che non ha avuto timore neanche del tempo stigio e minaccioso, come si intuisce dalle parole dell’artista locale: “Per far vivere quella rosa con boccioli ho pensato di che bastava poca acqua e infatti sono stato accontentato. Bellissimo dipingere sotto l’ombrello, un’esperienza purificante”. L’arte insomma non si smentisce mai, riuscendo a contrastare qualsiasi intemperia. Grazie Giacomo.

A cura di Carol Serafino