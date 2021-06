Si sono conclusi i lavori riguardanti gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 presso le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Barletta.

Gli interventi sono stati affidati dall’Amministrazione ed eseguiti dalla Bar.S.A. sotto la direzione del tecnico comunale geom. Giuseppe Dipace.

Il progetto era stato redatto al termine di una verifica tecnica sull’aspetto dimensionale dei singoli ambienti per appurarne l’eventuale conformità alle norme anticovid in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

Gli interventi hanno riguardato, tra l’altro, la realizzazione di nuove pareti divisorie in cartongesso ed il risanamento, laddove necessario e possibile, di intonaci, soffittature e pavimentazioni. In alcuni casi è stato utile eseguire lavori di manutenzione straordinaria anche delle palestre al fine di consentire l’uso delle stesse a garanzia del rispetto delle norme di distanziamento.

I lavori hanno anche interessato le vie di esodo e di accesso ai plessi, la manutenzione delle scale di emergenza e messa in sicurezza di parapetti e pavimentazioni oltre alla manutenzione di alcuni lastrici solari.

Per qualificare ulteriormente la fruizione delle strutture scolastiche sono state realizzate anche aree ludiche polifunzionali e riqualificate aree esterne.

“Con l’arrivo delle nuove disposizioni in tema di contenimento della diffusione del covid 19 – hanno dichiarato il sindaco Cosimo Cannito e l’assessora alla Manutenzioni Lucia Ricatti – ci siamo immediatamente impegnati nell’attività di adattamento e adeguamento dei plessi scolastici per ridurre quanto possibile l’impatto della pandemia sulla popolazione scolastica. Gli interventi ci hanno permesso non solo di aumentare la disponibilità di aule in quasi tutti gli istituti interessati ma anche di effettuare migliorie a 360 gradi così come richiesto dai dirigenti dopo un costruttivo confronto con i tecnici. L’attenzione verso il mondo scolastico – hanno concluso il primo cittadino e l’assessora – è e rimane prioritaria. Proprio nei prossimi giorni inizieranno i lavori per l’efficientamento energetico riservato alle palestre degli istituti scolastici M.Dimiccoli (via Mura del Carmine) A.Moro (via Mons.Dimiccoli) Fraggianni (via Vitrani) e E.Fieramosca Via Botticelli)”. Di seguito l’elenco completo dei lavori effettuati:

ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRO MENNEA

Scuola primaria “S.Domenico Savio” Via Canosa 162-Sede centrale

(Lavori di adeguamento funzionale per la realizzazione n° 4 aule)

Scuola succ. primaria “G.Rodari” Via G. Donizetti 2 – Scuola succ.dell’infanzia “M. C. Giulini” Via G. Verdi 1

(Riqualificazione palestra coperta polifunzionale e realizzazione di n° 7 aule didattiche)

Scuola succ.sec. di 1°CUOLA SUCC. SEC. DI 1° “R. L. Montalicini” Via V. Casale 20 (Realizzazione di n°1 aula didattica)

ISTITUTO COMPRENSIVO R. MUSTI – R. DIMICCOLI

Scuola primaria “R. Musti” Via Palestro 84 – Sede centrale

(Riqualificazione blocco bagni e sistemazione esterna atrio)

ISTITUTO COMPRENSIVO S. BALDACCHINI – A. MANZONI

Scuola sec. di 1° “S. Baldacchini” Via A. Bruni 6

(Lavori di adeguamento per realizzare n° 4 aule didattiche)

ISTITUTO SCOLASTICO ETTORE FIERAMOSCA

Scuola sec.. di 1° “E. Fieramosca” Via G. Zanardelli 3 – Sede centrale

(Lavori di rifacimento blocco lastrico solare)

Scuola succ. sec. di 1° “E. Fieramosca” Via S. Botticelli 2

(Lavori di adeguamento per realizzare n° 4 aule didattiche)

ISTITUTO COMPRENSIVO M. d’AZEGLIO – G. DE NITTIS

Scuola sec. di 1° “G. De Nittis” Via Libeertà 20 – SCUOLA primaria e dell’infanzia “M. D’Azeglio” Via 24 maggio 1/3

(Lavori di Riqualificazione dell’area cortile interno per realizzazione di area ludica polifunzionale)

3° CIRCOLO DIDATTICO

Scuola primaria dell’infanzia “N. Fraggianni” Via Vitrani 1 – Sede centrale (Lavori di adeguamento funzionale per la realizzare n° 2 aule)

Scuola succ. primaria “N. Fraggianni” Via Vitrani 2

(Lavori di riqualificazione bagni e realizzazione n.1 aula didattica)

5° CIRCOLO DIDATTICO

Scuola primaria “G. Modugno” Via Ofanto 1 – Sede centrale

(Lavori di adeguamento funzionale per la realizzazione di n° 8 aule, Lavori di rifacimento pavimentazione e riqualificazione auditorium)

Scuola succ.dell’infanzia “M. Montessori” VIA Mons.Dimiccoli 252

(Lavori di adeguamento funzionale per realizzare n° 1 aule didattiche)

6° CIRCOLO DIDATTICO

Scuola primaria “R. Girondi” Via G. Zanardelli 29 – Sede centrale

(Lavori di adeguamento funzionale per la realizzazione di n° 6 aule, Lavori di Rifacimento di n°2 Scale per uscite di sicurezza)

Scuola succ. primaria e dell’infanzia Plesso scolastico “Padre Raffaele Dibari” omonima via civ. 1

(Lavori di adeguamento funzionale per realizzare n° 1 aule didattiche

Lavori di divisione interspazio ex-sala mensa per la realizzazione di n°2 aule)

Scuola succ.dell’infanzia “Collodi” Via Manzoni 28

(Lavori di riqualificazione area esterna e realizzazione di area ludica polifunzionale)

7° CIRCOLO DIDATTICO

Scuola succ. primaria e dell’infanzia Giovanni Paolo II. Plesso scolastico “Largo Primavera”.

(Lavori di adeguamento funzionale per realizzare n° 1 aule).