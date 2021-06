Nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 giugno, in riferimento alla convalida dei fermi per l’operazione “On the Road”, è giunta una nota ufficiale da parte della Procura della Repubblica di Trani che ha voluto specificare come il gip abbia sostanzialmente confermato la sussistenza dei gravi indizi per tutte le imputazioni su cui si è basato il decreto di fermo della stessa Procura.

La novità è che con riferimento alla rapina del 1 aprile scorso, con sequestro di un autotrasportatore, iniziata a Bitonto e terminata a Terlizzi, tutti gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bari ritenuto competente visto il luogo in cui è stato commesso il reato mentre la posizione restante dei tre indiziati cerignolani è ancora al vaglio del gip di Foggia.