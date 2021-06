Procede speditamente l’erogazione del contributo fitto casa 2019 a Barletta. Dopo aver versato le somme dovute ai 710 aventi diritto presenti nella cosiddetta “Fascia A” da oggi sono state avviate le operazioni di erogazione delle somme spettanti ai 569 beneficiari iscritti nella graduatoria della “Fascia B”.

Il contributo complessivo erogato agli aventi diritto della fascia A è di 1.861.843 euro, mentre quello della fascia B è di 698.580 euro, per un totale di 2.560.424 euro. Le somme fino ad ora erogate, in attesa del finanziamento regionale già stanziato, sono state anticipate dall’Amministrazione comunale per ridurre i tempi di attesa per i cittadini che ne hanno diritto.

“Lo avevamo promesso – hanno dichiarato il sindaco Cosimo Cannito e l’assessora delegata all’Ufficio Casa Lucia Ricatti – e siamo stati di parola. L’impegno sinergico dei vari settori della macchina comunale e l’anticipo dell’erogazione con i fondi comunali hanno consentito di accorciare i tempi e hanno garantito un valido sostegno a famiglie oggi alle prese con il particolare momento economico in atto.”

Si ricorda che la liquidazione della somma spettante avverrà con accreditamento su conto corrente fornito dai richiedenti in fase di formulazione della domanda. Al seguente link, la determina numero 731, pubblicata il 6 maggio 2021, contenente la graduatoria:

https://servizionline.hypersic.net/cmsbarletta/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?P=400