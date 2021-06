Fervono i preparativi dell’evento finale del Progetto “Tournée – Theatres For Tourism Development In Europe”, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro che vede la cooperazione tra il Comune di Barletta, due Comuni albanesi, Fier (Lead Partner) e Tirana, e il Grad Theatre City Budva in Montenegro. Partner Associato il Comune di Budva in Montenegro. Il Final Event del Progetto Tournée si terrà il 10 giugno 2021 dalle 19:30 alle 23:00 nella splendida e prestigiosa cornice del Teatro Curci di Barletta, organizzato dal Comune di Barletta e dal Comune di Fier in collaborazione con l’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro. Il Final Event, al quale parteciperanno Autorità dei 4 Paesi coinvolti nel Programma: Albania, Puglia, Molise e Montenegro, oltre che i Partner del Progetto Tournée, sarà un importante momento di divulgazione dei risultati del Progetto e allo stesso tempo un evento per raccontare gli obiettivi e gli output raggiunti dal Programma Italia-Albania-Montenegro e per presentare la prossima programmazione 2021-2027.

L’evento prevede due momenti di spettacolo dal vivo, una originale produzione teatrale pugliese dedicata al “racconto” del Programma Italia Albania Montenegro, un concerto lirico del Comune di Fier con l’Orchestra Magna Grecia di Taranto ed una mostra fotografica “Non solo Apolonia” dedicata ai Beni naturali e culturali della Regione di Fier, allestita nel foyer del Teatro Curci. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid, prevedendo pertanto un numero limitato di partecipanti in teatro.

Di seguito il programma della serata:

o Ore 20.00: inaugurazione della mostra fotografica “Non solo Apolonia”, a cura di Arben Alliaj, produzione del Comune di Fier (Albania), capofila del progetto Tournée.

o Ore 20.30: discorso di apertura delle autorità presenti.

o Ore 21.00: spettacolo teatrale “Trentadue remi” testo, regia e con Savino Italiano e Francesco Tammacco per le Compagnie Teatrali “I Nuovi Scalzi” e “Carro dei Comici” ed i musicisti Cosimo Caggia e Pasquale Caló, produzione del Comune di Barletta.

o Ore 21.45: concerto lirico con Josif Gjipali (tenore), Kastriot Tusha (tenore), Marjana Leka (soprano) e l’Orchestra della Magna Grecia, diretta da Pietro Romano, regia di Milto Kutali, produzione del Comune di Fier.

L’obiettivo generale di Tournée è stato quello di instaurare una più stretta cooperazione tra i principali attori del settore teatrale, creando un gruppo duraturo di istituzioni teatrali nell’area di Progetto, che ha coinvolto esperti transfrontalieri nelle produzioni teatrali, nel marketing territoriale, nella gestione dei beni culturali e nelle politiche strategiche turistiche, nella creazione di prodotti culturali innovativi per rafforzare la valorizzazione delle destinazioni turistiche dei territori coinvolti dal Progetto stesso.