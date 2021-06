Noto negozio di abbigliamento a Barletta in fiamme, all’incrocio tra via 3 Novembre e via D’Aragona. L’episodio si è verificato questa mattina, a porte chiuse, mentre sul posto già alle 7.30 sono arrivati vigili del fuoco e polizia locale. L’ipotesi congetturata per risalire alla causa dell’accaduto è che si sia trattato di un cortocircuito nello scantinato che ospita il quadro elettrico. Ingente il danno per la merce all’interno, che si aggira intorno alle decine di migliaia di euro. Necessaria è stata l’evacuazione anche della struttura ricettiva confinante con il locale.