Il Barletta si ferma, il Corato vola in finale playoff. Al San Sabino di Canosa termina 0-2 la semifinale playoff del girone A di Eccellenza. I neroverdi annullano sul campo il gap di nove punti accumulato in regular season e passano grazie ai centri di Olibardi al 52′ e Cotello (su rigore) Inutile il centro di Di Rito al 94′.

LA CRONACA

Le formazioni. Farina, squalificato e rimpiazzato da Albanese, disegna i suoi con un 4-4-2 pronto a trasformarsi in un 4-3-3. Varsi è l’elastico che determina i moduli. Out Pollidori e Quarta, fermati dal giudice sportivo. Cotello e Petitti supportano Montaldi nel Corato.

PRIMO TEMPO

2’50” Tre giri di lancette e il Barletta sfiora il vantaggio: Morra sfonda a sinistra e inventa per Ganci. Il destro svirgolato diventa un assist involontario per Di Rito, che a destra si libera e disegna un cross per Morra. Colpo di testa perfetto, Addario battuto ma il pallone si infrange sul palo.

11’55”Ancora le giocate aeree coincidono con pericolo: Ganci dalla bandierina, Di Rito allo stacco. Addario blocca;

13’400” Assorbito il pericolo, il Corato reagisce: Petitti disegna un filtrante per Quacquarelli. Telera superato in velocità e sinistro a rete. Lovecchio salva in uscita bassa;

16’00” Due giri di lancette e su una palla persa da Ganci, Caputo arma Cotello al limite. Tocco per Montaldi, che sterza sul destro e calcia. Provvidenziale Ianniciello, che chiude in angolo;

23’45” A metà frazione entra in scena Varsi: riceve da sinistra, controlla e calcia. La deviazione di Quacquarelli frutta un corner;

25’30” Episodio da moviola al 26′: Cotello spintona così Milella dopo un contrasto a centrocampo. Per l’arbitro Valentini è giallo per il centrocampista del Corato. Nervi tesi poi tra Milella e Campanella, scorie del 2-2 di due settimane fa a Ruvo

34’30” Prima conclusione targata Di Rito al 35′: Milella invita da destra, il 9 stacca sul secondo palo. Mira imprecisa;

42’30” Ben più cospicua la chance generata al 43′ sull’asse Varsi-Morra: il 7 sgasa, l’11 si prepara il sinistro ed esegue. Pallone che sfiora il palo alla destra di Addario

46’30” Nei due minuti di recupero il Barletta protesta per questo contatto in area tra Morra e Lezzi. L’arbitro lascia correre. E’ 0-0 al riposo

SECONDO TEMPO

3’30” La ripresa si apre senza sostituzioni e con un duro scontro: involontari protagonisti Morra e Addario, entrambi a caccia del pallone;

6’30” Al primo affondo il Corato passa: anticipo su Di Rito a centrocampo, Cotello infila per Caputo. Marangi sfiora ma non basta. Il 20 si coordina e calcia al volo. Lovecchio batttuto per lo 0-1;

11’40” Una volta sotto, il Barleta cambia: dentro Russo e Perrino per Telera e Cafagna. 4-2-4, Milella scala in difesa a destra;

15’00” Altre proteste biancorosse all’ora di gioco: Milella entra in area da destra e va giù nel contatto con Quacquarelli. Per Valentini tutto regolare;

16’45” Clamorosa la chance per Di Rito un minuto dopo: si libera di Quacquarelli, ma spreca tutto perdendo l’equilibrio al momento di calciare un rigore in movimento;

19’15” Ancora Barletta pericoloso al minuto 65: Bonasia calcia a giro da posizione angolata, la parte alta della traversa salva Addario;

23’40” All’elenco delle occasioni si iscrive Ganci: destro di prima intenzione dai 25 metri, mira imprecisa;

27’20” Recrimina ancora il Barletta per questa deviazione di D’Aiello su cross di Milella: i biancorossi chiedono il rigore, il signor Valentini di Brindisi non è dello stesso avviso. Dalla bandierina il pallone arriva a Perrino, che si coordina bene ma calcia alto;

31’00’ Al 76′ il Barletta perde Morra, acciaccato. Dentro Lanzone. Scaringella passa alla difesa a 5 (35’05”) con Camasta per Petitti;

42’20” Nel finale i biancorossi collezionano calci d’angolo. Al 44′ Di Rito tutto solo si fa murare da Addario, con azione ferma per offside;

46’00” In contropiede il Corato fa male: Caruso, entrato per Montaldi, accelera e serve Atif, messo giù da Lovecchio. Valentini indica il dischetto. Del rigore si incarica Cotello, che apre il destro. Il portiere sfiora ma non basta. 0-2

49’00” Partita chiusa? No, perché nel quarto dei sei minuti di recupero Di Rito avvia e conclude con un destro violento un’azione rifinita da Lanzone e firma l’1-2.

Prologo all’assalto finale dei biancorossi. 51′, Russo da destra per Di Rito. Piattone da ottima posizione, Addario decisivo. E’ l’ultima emozione del pomeriggio del San Sabino: in finale ci va il Corato ma gli applausi sono anche per il Barletta.

IL TABELLINO DI BARLETTA-CORATO 1-2:

BARLETTA (4-4-2): Lovecchio; Telera (11′ st Russo), Ianniciello, Marangi, Bonasia; Varsi, Milella, Ganci, Cafagna (11′ st Perrino); Di Rito, Morra (31′ st Lanzone). A disposizione: Vitucci, Paganelli, Sfregola, Rescio, Colucci, Boiano. All.: Albanese (Farina squalificato)

CORATO (4-1-4-1): Addario; Lezzi, D’Aiello, Campanella, Quacquarelli; Ngom (20′ st Dentamaro); Giancola (39′ st Atif), Caputo (25′ st Olibardi), Cotello, Petitti (36′ st Camasta); Montaldi (44′ st Caruso). A disposizione: Di Candia, Cassano, Santoro, Ieva. All.: Scaringella

RETE: 7′ st Caputo (C), 47′ st rig. Cotello (C), 49′ st Di Rito (B)

NOTE. Angoli: 11-3. Ammoniti: Cotello (C), Ngom (C), Quacquarelli (C), Olibardi (C). Recupero: 2′-6′.