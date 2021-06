Un fenomeno purtroppo diffuso e che rappresenta una vera piaga sociale. La truffa ai danni degli anziani è una pratica da contrastare con ogni mezzo, per tale motivo servono azioni concrete e quanto più efficaci. A Barletta parte oggi il progetto “L’apparenza inganna”, finanziato dal Ministero dell’Interno per un importo pari a 31.740 euro e che prevede una campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani. I dettagli sono stati presentati questa mattina in Prefettura Bat dal Sindaco Mino Cannito. “L’apparenza inganna” si concentra sui canali di comunicazione per estendere il messaggio attraverso uno spot in onda sulle tv locali, articoli stampa, e cartellonistica per le strade di Barletta. Ma non solo. Il progetto prevede anche percorsi di formazioni per i Servizi Sociali e la Polizia Locale e la produzione di accessori con i messaggi della campagna informativa. Il tutto per scongiurare eventuali situazioni di rischio.

Anche Andria è pronta a seguire Barletta. Nelle prossime settimane verrà avviata nella città federiciana una campagna di sensibilizzazione contro le truffe ad anziani, con il finanziamento ministeriale di 31.544,19 euro. Il Sindaco Giovanna Bruno ha annunciato che l’avviso verrà pubblicato non appena sarà approvato il Bilancio Consuntivo entro la prima decade di luglio.

Questi progetti di sensibilizzazione rientrano nei Patti per la Sicurezza Urbana che i Comuni di Andria e Barletta hanno firmato con la Prefettura Bat. Il Prefetto Maurizio Valiante ha ribadito l’importanza di progetti come questi.

Il servizio.