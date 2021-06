In seguito all’incidente di ieri sera, dove presumibilmente a seguito di una fuga di gas nell’appartamento ubicato al secondo piano del civico 19 – 21 di Vico dei Campi – angolo via Curci si è verificato il crollo di una porzione del fabbricato, il sindaco Cosimo Cannito ha firmato oggi un’ordinanza con la quale dispone, sulla base di quanto determinato dai Vigili del Fuoco e dalla Magistratura, l’inagibilità del fabbricato in Vico dei Campi dal n. 15 al n. 25, e l’inagibilità per pericolo indotto degli immobili limitrofi, segnatamente quelli in via Milazzo ai civici nn. 70, 72 e 78, in Vico dei Campi ai civici nn. 34 – 32 – 30 – 28 – 26, in via Curci ai civici nn. 21 – 19, con conseguente immediato sgombero precauzionale da parte degli occupanti, l’interdizione e l’inaccessibilità completa di tutti i locali ricompresi nell’area di pertinenza degli stessi.

Conseguentemente il sindaco Cannito ha convocato stamane un incontro con i nuclei familiari delle unità immobiliari interessate dall’ordinanza (proprietari e occupanti), per illustrare le decisioni e i provvedimenti assunti dall’Amministrazione comunale. All’incontro era presente anche il Presidente del Consiglio comunale, Sabino Dicataldo, nonché gli assessori della Giunta e i dirigenti dei settori competenti.

Il primo cittadino ha dichiarato che <<Domani la Giunta comunale procederà all’approvazione di una delibera con la quale l’Ente, avvalendosi del Fondo di Riserva, impegnerà la somma di € 100.000,00 per sostenere le spese di rimozione delle macerie e ripristinare le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità. Il Comune ha inoltre messo a disposizione di ciascuna famiglia attualmente senza dimora in seguito alle misure precauzionali adottate, un’assistente sociale, facendosi carico degli oneri di vitto e alloggio in strutture alberghiere o Bed and Breakfast dove potranno alloggiare sino a quando gli accertamenti tecnici compiuti dallo strutturista incaricato, l’ing. Michele Dicuonzo, unitamente al benestare dell’autorità giudiziaria e degli enti preposti non revocheranno i provvedimenti, autorizzando il rientro nelle abitazioni. Intanto sarà consentito recuperare gli effetti personali, farmaci o altri beni di prima necessità d’intesa con i Vigili del Fuoco>>.

Il sindaco, infine, costernato per l’accaduto, ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà ai cittadini vittime di questa terribile esperienza, un pronto ristabilimento ai tre feriti e sincera gratitudine, anche a nome della città, per i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, il personale sanitario e della Bar.S.A., i tecnici comunali, dell’Italgas e dell’ENEL intervenuti sul luogo dell’esplosione nonché, in generale, per tutti coloro adoperatisi infaticabilmente per fronteggiare l’emergenza, non ultimi i titolari delle strutture che hanno ospitato gli sfollati la scorsa notte. Ancora il primo cittadino ha rassicurato e garantito il massimo impegno dell’Amministrazione comunale per ripristinare, quanto più celermente possibile, le condizioni di normalità per la vita collettiva del quartiere.