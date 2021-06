Novità in arrivo per quanto riguarda divieti di sosta e chiusure al traffico in alcune vie cittadine per ogni fine settimana fino al 30 settembre prossimo.

Con una propria ordinanza il dirigente del Settore servizi di vigilanza, col.Savino Filannino, ha disposto il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati della carreggiata per il venerdì e il sabato (dalle 16,30 fino alle 24,00) e per i festivi (dalle 9,30 alle 24,00) su via Carlo V d’Asburgo, Piazza Castello (tratto compreso tra via Carlo V e via Mura S.Cataldo), via Mura S.Cataldo, via S.Andrea (tratto compreso tra via Mura S.Cataldo ed il civ. 40 della stessa strada).

Viene, inoltre, istituita la chiusura totale temporanea al traffico veicolare con divieto di transito per il venerdì e il sabato (dalle 17,00 fino alle 24,00) e per i festivi (dalle 10,00 alle 24,00) su via Cialdini (nel tratto compreso tra C.so Garibaldi e via Marina), via Carlo V, Piazza Castello (tra via Carlo V e via Mura S.Cataldo), via Mura S.Cataldo, Via S.Andrea (tratto tra via Mura S.Cataldo ed il civ. 40 della stessa strada), via S.Giorgio (con obbligo di svolta a destra verso via E.Fieramosca per gli utenti in ingresso da vico Cambio). Su via S.Giorgio è istituito il doppio senso di circolazione negli stessi orari già citati.

E’ invece istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati della carreggiata il venerdì, sabato e festivi dalle 19,30 alle 24,00 sulla controstrada della litoranea di ponente (tratto immediatamente successivo a via L.Dicuonzo sino al lido Massawa. Sullo stesso tratto stradale è disposto il divieto di transito dalla 20,00 alle 24,00.