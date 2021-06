Ad essere vittima del crollo della palazzina che, il 16 giugno, nell’incredulità dei passanti, è esplosa in via Giuseppe Curci in seguito al malfunzionamento di una bombola gpl, non sono stati soltanto i condomini. Ritrovati sul posto, infatti, anche gli animali domestici delle persone coinvolte dalla deflagrazione. Numerose le segnalazioni relative ad alcuni gatti di proprietà dispersi a causa dell’accaduto, a sostegno dei quali è intervenuta l’associazione ambientalista Enpa Barletta, sulla cui pagina Facebook è stato riportato questo post: “Questa mattina alcuni nostri volontari (Annarita Distaso, Massimiliano Vaccariello e Giovanna Vaccariello) sono nuovamente intervenuti in prossimità dell’immobile tra vico dei Campi e via Curci a Barletta (stabile che negli scorsi giorni è stato investito da un crollo a causa di un’esplosione), per verificare ulteriori segnalazioni relative alla presenza di uno dei gatti di proprietà dispersi a seguito del tragico evento. Previa comunicazione ai Vigili del Fuoco (che sono intervenuti assieme alla Polizia Locale), i predetti volontari hanno potuto effettivamente verificare la presenza della gatta “Gervasia”. Dopo alcuni vani tentativi di richiamare la stessa gatta fuori dall’immobile, con l’aiuto di una parente della proprietaria, e stante la presenza di diversi passanti e lo stato della gatta palesemente impaurita che non ne facilitavano il recupero, si è deciso di posizionare una gabbia trappola nella speranza di poter recuperare Gervasia, verificarne meglio lo stato di salute e portarla al sicuro. L’operazione è stata effettuata nel rispetto delle restrizioni sussistenti sull’area e con la collaborazione della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco intervenuti. ENPA Barletta continuerà a tentare il recupero di Gervasia e degli altri due gatti ad oggi ancora dispersi, naturalmente con l’ausilio delle competenti Autorità. A tal fine, nel caso in cui vengano avvistati gatti in prossimità del predetto immobile chiediamo di contattare tempestivamente i nostri volontari”.