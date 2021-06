L’UNIMRI (Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana) è stata costituita con l’intento di aiutare i meno fortunati, attuando il loro motto “Acta non verba” (fatti e non parole). Tra le attività dell’associazione, nei giorni scorsi si è provveduto a donare copie della Costituzione Italiana alle scuole superiori di Barletta e Canosa, per far conoscere ai giovani il testo fondamentale della democrazia.

La sezione UNIMRI di Barletta è stata costituita il 18 giugno 2016 e intitolata al tenente e colonnello “Domenico Senatore”, pilota barlettano e asso dell’aria pluridecorato al Valor Militare.

Per suggellare questo 5° anniversario della sezione di Barletta, si è svolta una messa di riconoscenza presso la chiesa di S. Agostino di Barletta, officiata dal parroco don Roberto Chiariello, il quale ha benedetto il gonfalone della associazione alla presenza dei soci, del presidente nazionale cav. Giovanni Porcaro e del presidente della sezione di Barletta, il cav. Savino Dibenedetto. A termine cerimonia, sono stati assegnati attestati di benemerenza ai quei soci che si sono distinti durante l’emergenza covid, cogliendo l’occasione per presentare la preziosa biografia del ten.col. Domenico Senatore, stampata con la collaborazione della famiglia dell’aviatore barlettano. Il Presidente Nazionale Cav. Gianni Porcaro, ha consegnato degli attestati “premio bontà” alla Comm. Maria Sterpeta Mennuni e al Cav. Francesco Paolo Maffei, per aver contribuito, durante il periodo della pandemia, con un lavoro incessante in aiuto alle persone colpite da Covid – 19. Si è proceduto poi alla consegna di alcuni attestati ai soci che si sono distinti dando lustro all’ Associazione.

in ordine alfabetico:

– Uff. Michele Cafagna :per il grande spirito di solidarietà nelle continue donazioni di sangue ed emoderivati;

– Cav. Dott. Antonio Corvasce: per aver prodigatosi nella delicata situazione di emergenza sanitaria da COVID -19;

– Cav. Francesco Damico: per il grande spirito di solidarietà nelle continue donazioni di sangue ed emoderivati;

– Cav. Cosimo Damiano Filannino: per aver prodigatosi nella delicata situazione di emergenza sanitaria da COVID -19;

– Cav. Cosimo Damiano Porro : per gli eccellenti risultati conseguiti in ambito sportivo quale atleta PARA-ARCHERY;

– Cav. Michele Sfregola : per il grande spirito di solidarietà nelle continue donazioni di sangue ed emoderivati.

Grande è stata la partecipazione delle varie associazioni combattentistiche e d’Arma e di altre associazioni:

– A.N.C.(Associazione Nazionale Carabinieri) Sezione di Barletta nella figura del PresidenteTen. Salvatore Barile;

Sezione di Canosa Presidente Ten. Cosimo Damiano Porro;

– A.N.B.I.(Ass. Naz. Bersaglieri d’Italia) Sezione di Barletta nella figura del Presidente Donato Conteduca;

(Ass. Naz. Bersaglieri d’Italia) Sezione di Andria nella Figura del Cav. Nunzio Cafagna;

– ANPS di Canosa di Puglia Vice Presidente della Sez. di Canosa Cav. Luigi Martinelli;

-Associazione NASTRO VERDESezione di Bari nella figura del Vice Presidente Lgt. Saverio Alfarano, del Cav. Giovanni Guida e del Cav. Antonio Di Nunno.

–Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon – AICC ( Associazione Italiana di Cultura Classica) nella figura del Presidente Sezione di Barletta Uff. Alberto De Nisi.

Sentita è stata la partecipazione il Dott. Prof. Giuseppe Dicuonzo Sansa,Dirigente dell’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo “Trieste”, nonché COORDINATORE DALMATI DEL MEZZOGIORNO Puglia, con il quale esiste una stima reciproca illimitata.

-Società “Barletta Sportiva” nella Figura del Presidente Enzo Cascella.