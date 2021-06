«Dopo qualche settimana di “tregua”, da circa dieci giorni la nostra città è, di nuovo, aggredita da esalazioni maleodoranti, talmente forti e prolungate da provocare difficoltà respiratorie, bruciore agli occhi e alla gola, impedendo, viceversa, di godere dell’aria estiva, a causa della circostanza che tali miasmi costringono a tenere le finestre serrate, perché penetrano violentemente in casa». A scrivere è l’avvocato Michele Alfredo Chiariello, Vice Presidente Comitato Aria Pulita Bat.

«In particolare, negli ultimi giorni, questo fenomeno si è verificato:

il 13.6.2021 a partire dalle ore 22.30 c.a., prolungandosi sino alle prime ore del mattino successivo;

il 15.6.2021 a partire dalle ore 9.30 c.a., prolungandosi fino all’ora di pranzo;

il 15.6.2021 a partire dalle ore 22.30 c.a., prolungandosi sino alle prime ore del mattino successivo;

il 19.6.2021 a partire dalle ore 22.30 c.a., prolungandosi sino alle prime ore del mattino successivo;

il 20.6.2021 a partire dalle ore 23.30 c.a., prolungandosi sino alle prime ore del mattino successivo;

il 21.6.2021 in diverse ore della giornata.-

Come ben noto, non è la prima volta che si verificano questo fenomeni – percepiti, in tutti i quartieri della nostra Città – che, anzi, si ripresentano, mese dopo mese, in particolare nelle ore notturne – con una cadenza sempre più frequente ed intollerabile, tale da configurarsi come un serio e concreto rischio per la pubblica salute ed incolumità.-

Inoltre, corre l’obbligo di segnalare che nonostante la popolazione avverta questi miasmi, come maleodoranti ed insopportabili, tali non sono rilevati dalle apposite centraline, alla luce dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente, nel quale, viceversa, l’aria è valutata come buona, eccetto che per il giorno 21.6.2021, nel quale sono stati registrati valori di pm 10 di oltre 100 µg/m³ e di pm 2.5 di oltre 50 µg/m³ entrambi di gran lunga, piu’ del doppio, superiori al limite di legge!

Ignota è, poi, ancora, l’origine, se industriale o meno, di tali miasmi – eliminando, per il momento l’ipotesi, remota, dell’autocombustione (le molestie sono, il piu’ delle volte, notturne) – e, proprio per superare questo clima di incertezza, a nome, e per conto, del Comitato Aria Pulita Bat, chiedo che venga convocata d’urgenza una conferenza di servizi, estesa anche ai Comuni limitrofi, attinti da identico triste destino, affinchè venga, una volta per tutte, disposta l’adozione, di concerto, di misure per arginare tale fattispecie, avente rilevanza, anche penale, senza contare le ripercussioni economiche, in periodo estivo».