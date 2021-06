Il pino secolare di via Vittorio Veneto sarà abbattuto. A darne notizia gli esponenti di Legambiente Barletta nel corso di una diretta Facebook ai piedi del pino: il presidente del circolo, Raffaele Corvasce, accompagnato da Marco Bruno e Massimiliano Vaccariello, ha spiegato che il tutto è legato alla tardiva costituzione in giudizio dell’amministrazione Cannito. Sembra distante l’ottimismo esibito a seguito della perizia fitostatica svolta dal dottor Massimo Rabottini il 5 gennaio, che aveva dato nuove speranze di conservazione per l’albero, 110 anni di vita. Troppo elevati i rischi di caduta del pino e la possibilità che la stessa arrechi danni sui privati che vivono in zona. La questione potrebbe arrivare oggi pomeriggio in consiglio comunale.

Clicca QUI per la diretta Facebook di Legambiente Barletta