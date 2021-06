Bar.S.A. S.p.A., nella persona dell’amministratore unico avv. Michele Cianci, comunica che viene convocata l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Bar.S.A. S.p.A. per il giorno 23 giugno 2021 alle ore 10.30, presso la sede sociale sita in Barletta alla Via Callano 61, per discutere e deliberare sull’ordine del giorno allegato in conclusione. L’assemblea, già convocata per il 19 giugno scorso, è stata rinviata per improvvisa indisponibilità del socio unico.

«A conclusione di mandato ho ritenuto opportuno compilare un documento di sintesi, che considero pubblico perché a beneficio della cittadinanza verso cui ho speso me stesso e tutta l’azienda per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissi». Così la precisazione del amministratore unico avv. Michele Cianci, a margine della convocazione. «La fiducia ricevuta dal sindaco Cosimo Cannito – continua Cianci – con cui ho condiviso ogni singola battaglia, è stata per me motivo di orgoglio e proprio per questo ho inteso di rappresentare quanto è stato fatto in questo splendido percorso. Si tratta di una bella serie di obiettivi raggiunti, culminante nell’ultimo bando di pochi giorni fa, con cui sono stati pubblicati avvisi di selezione pubblica per n.17 posti a tempo pieno e indeterminato con varie mansioni operative, tutte a beneficio del settore relativo al facility management. Impegno terminato assieme agli ottimi dirigenti e a tutto il personale di questa azienda che è considerata da tutti un fiore all’occhiello di questa bella città».

«Mi permetto solo di richiamare qualche concetto per rimarcare quanto l’azione congiunta di Bar.S.A. e Amministrazione comunale sia stata proficua e voglio puntualizzare che tale azione non sia basata su un rapporto meramente “burocratico” bensì su un’azione costante e personale. Spesso io e il sindaco Cannito ci siamo recati ove i problemi erano presenti con l’assoluta volontà di risolverli e lo abbiamo fatto. Non dagli uffici, non dalle scrivanie, ma fisicamente per Barletta. Abbiamo restituito i giardini di via Dante Alighieri, ai bambini, a tutti. Abbiamo “inventato” #Barlettapulita, un modo smart di intendere una città virtuosa sia con azioni di contenimento quali fototrappole, opportune comunicazioni, pulizie straordinarie sia con riqualificazioni (ricordiamo piazza Plebiscito) e supporto a grandi eventi come il Jova Beach Party, che hanno fatto conoscere Barletta ancora di più – questa nostra bella città».

«L’elenco sarebbe infinito, la riconferma di Barletta quale Comune Riciclone, l’affidamento del Canile (permettetemi, un atto d’amore incondizionato), la ripresa dopo decenni di un’azione di lotta a zanzare e insetti con strumenti totalmente green, che ci hanno aiutato anche a mantenere il benessere dei cittadini. Non dimentichiamo inoltre che Bar.S.A. ha generato dividendi al comune di Barletta di quasi quattrocentomila euro. E il maledetto periodo Covid è stato affrontato con vigore: il servizio di raccolta rifiuti in città non si è mai arrestato. Per non parlare delle attività straordinarie eseguite in ambito di edilizia scolastica su 18 plessi comunali».

«Di concerto con l’Amministrazione comunale abbiamo cercato di preservare servizi e di creare lavoro, a tempo pieno e indeterminato, presso un’azienda efficiente come Bar.S.A.: 26 posti nel 2019 e altri 17 posti messi a disposizione solo pochi giorni fa. Un vanto assoluto dell’impegno nostro e dell’amministrazione comunale. Sempre vicini alle problematiche ambientaliste sia assieme a Legambiente per la tutela del fratino sia assieme alle altre associazioni come Barletta Sportiva e tante altre. Mentre un acquario – anche se solo disegnato – sta nascendo dalle mani di un artista eccezionale come Borgiac sui brutti piloni al sottovia Alvisi. Una fantasia che per noi è sempre stata realtà, in tutto e per tutto».

«Un grande augurio a chi proseguirà nulla futura amministrazione di questa società che ha nel suo organico dei validissimi dipendenti (i nostri angeli invisibili soprattutto) nonché gli ottimi impiegati del settore amministrativo e gli eccellenti dirigenti di altissima qualità che sono il vero volano di Bar.S.A. S.p.A.».

Di seguito l’elenco sintetico delle attività sostenute e a seguire l’ordine del giorno dell’Assemblea. I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.

Chiarissimo Sig.

SINDACO dott. Cosimo Cannito

Socio unico Bar.S.A. S.p.A.

Eccellentissimo sig. Sindaco,

mi permetto di rappresentarLe sinteticamente le attività svolte durante il mio mandato quale amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A.

28/01/2019

Trattamenti anti parassitari su verde comunale

08/02/2019

Parco di via Dante Alighieri: «Restituiremo questo verde a tutti i barlettani»

09/02/2019

Inizio lavori in giardini di via Dante Alighieri

15/02/2019

Atti vandalici alla Cattedrale di Trani, disponibilità di Bar.S.A.

25/02/2019

Lungomare Mennea, rimossi sabbia e detriti causati dal forte vento (operazione reiterata più volte anche nei giorni successivi)

04/03/2019

Parte #Barlettapulita, per una maggiore consapevolezza e collaborazione tra i cittadini

• Spazzamento meccanizzato

• Adesivi su cestini (il cui uso indiscriminato è spesso abusato)

13/03/2019

Bar.S.A. e Avis Barletta, operatori e dirigenti danno il buon esempio donando il sangue

25/03/2019

Eccezionali cumuli di rifiuti abusivi su via Vecchia per Canosa, azione di pulizia totale di Bar.S.A.

26/03/2019

Pulizia straordinaria a Canne della Battaglia, prontamente eseguita dopo la segnalazione di un cittadino

31/03/2019

Affidamento canile comunale di Barletta, «motivo di orgoglio»

• Si susseguono campagne di sensibilizzazione, «Adottare è un atto d’amore»

• 05/07/2019 «Il canile è un’opportunità»

• 17/07/2020 partono lavori di manutenzione, più ombra per gli ospiti

• 13/05/2021 riapre il canile dopo l’ondata di Covid-19

18/04/2019

“Sono un cestino non un bidone”, campagna contro l’inciviltà

20/04/2019

Piazza Plebiscito ritorna ai barlettani dopo realizzazione dell’impianto di irrigazione

30/04/2019

Avviso di selezione pubblica per n.13 posti a tempo pieno e indeterminato

• 29/05/2019 Accuse infamanti in sede di consiglio comunale, infondate

• Inserita tutta la documentazione a precisa e inattaccabile norma di legge su sito istituzionale

• 26/07/2019 Prova preselettiva, documentazione

• 30/07/2019 Prova pratica, documentazione

• 02/10/2019 Rigettato un ricorso, «Stiamo lavorando in maniera cristallina»

• 19/10/2019 Pubblicato il preciso disciplinare della prova pratica

• 04/12/2019 Graduatoria definitiva

• 12/12/2019 Chiarimenti ai sindacati, atmosfera distesa

• 12/07/2020 Articolo di Repubblica fuorviante «Nessuna Bufera in Bar.S.A., ogni assunzione prevista dai disciplinari chiari e cristallini» [avrà ragione Bar.S.A.]

22/05/2019

Largo Divittorio, partono (e mai si arresteranno) una serie di puntuali pulizie dell’area contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Sanzioni contro gli incivili. La battaglia di Bar.S.A. continua per tutto il 2019.

25/05/2019

Lotta alle zanzare, parte l’azione adulticida [Continuerà a più riprese fino ad agosto]

05/06/2019

Valutazione positiva, Bar.S.A. S.p.A. è conforme alla ISO 37001:2016

12/06/2019

Trattamenti fitosanitari per il benessere del patrimonio arboreo della città

17/06/2019

Intesa con i sindacati, «Lavoro sempre sinergico per il miglioramento dell’azienda»

02/07/2019

Maggiori controlli contro abbandono di rifiuti, intesa con la Polizia locale

15/07/2019

Conferiti al socio unico di Bar.S.A. S.p.A. dividendi per un totale di 397mila euro

21/07/2019

Jova Beach Party, un’ottima prova di pulizia, decoro e attività organizzative. Ottimo l’impegno di Bar.S.A.

29/08/2019

Aggredito un lavoratore Bar.S.A., l’azienda unita contro i gesti scellerati

01/09/2019

Nuove aree di sosta in piazza Federico di Svevia, ultimati i lavori

22/10/2019

Pubblicata la procedura per l’iscrizione all’elenco degli operatori economici

30/10/2019

Contratto Global Service, «Mie dimissioni se non si raggiunge l’intesa». Accordo raggiunto.

27/11/2019

Un anno di amministrazione, comunicato congiunto di operatori e dirigenza «Grande affiatamento con l’amministratore Cianci, riferimento costante per carisma ed entusiasmo. Con lui siamo una grande famiglia»

17/12/2019

Anche per il 2019 Barletta è “Comune Riciclone”, percentuale di raccolta al 70,6%

20/12/2019

Buoni propositi e analisi per Bar.S.A.: «Quattro, in particolare, sono i risultati di cui sono soddisfatto: il rinnovo del contratto Global Service per tre anni, l’avvio della strategia Plastic Free, l’ambito premio di Comune Riciclone, all’insegna della salvaguardia ambientale per le generazioni future, e l’assunzione di 13 nuovi dipendenti grazie a un concorso svolto con rigore e trasparenza. Da non dimenticare, inoltre, una Tari, quella Barlettana, tra le più basse d’Italia»

14/01/2020

“Barletta si unisce”, distribuite le borracce in metallo ai piccoli studenti. Parte la strategia “Plastic Free”

18/01/2020

La bella storia dei due ingegneri assunti da Bar.S.A. arriva su TV FRANCE 2

09/03/2020

Coronavirus, Comune e Bar.S.A. dispongono la pulizia straordinaria delle strade

27/03/2020

Ripulito il “campo spiaggia”: i ringraziamenti dei senzatetto di Barletta

08/04/2020

Cattivo odore in città: spento incendio doloso, avv. Cianci: «Necessario trovare i responsabili»

22/05/2020

Bonifica del tratto di sbocco del Ciappetta-Camaggio, Cianci: «Non dobbiamo odiare la nostra città»

23/06/2020

Incuria in via Capossele e Antonucci: «Non compete a Bar.S.A. ma situazione insostenibile, manutenzione in autotassazione»

25/06/2020

Azione adulticida antizanzare, continua l’ottima opera di disinfestazione voluta da Bar.S.A.

04/08/2020

Trattamenti fitosanitari sull’intero patrimonio arboreo della città

05/08/2020

“Bomba d’acqua”, lavoro straordinario ed eccezionale di Bar.S.A. a salvaguardia della pubblica incolumità

18/09/2020

Massiva azione di ripasso segnaletica orizzontale esistente, iniziano i lavori

26/09/2020

Covid-19, messe in campo in azienda tutte le azioni possibili. Mai arrestati i servizi anche nei momenti di massima allerta

01/10/2020

Foce Ciappetta-Camaggio, pericolo ecologico dopo azioni criminali di deposito rifiuti. Intervento risolutore di Bar.S.A.

14/10/2020

Altro pericolo ecologico sventato da Bar.S.A., questa volta in contrada “Le Paludi”

17/10/2020

Mobile Parking, ottimo funzionamento della App. «Bar.S.A. aperta a qualsiasi azienda vorrà fornire simili servizi»

19/10/2020

Abbandono indiscriminato di rifiuti, maggior controllo grazie all’ausilio delle fototrappole

16/11/2020

Rimosso il canneto selvatico lungo la costa di Levante

21/11/2020

Giornata nazionale degli alberi, Bar.S.A. pianta un albero secolare presso il parco dell’Umanità garantendo anche assistenza

22/12/2020

Petardi nei cestini dei rifiuti, «Condanno gesti stupidi quanto criminali, Bar.S.A. in prima linea»

18/01/2021

Lotta all’inciviltà, «Con le fototrappole, è guerra agli sporcaccioni. Sul sito isituzionale Bar.S.A. saranno pubblicate tutte le infrazioni per poi procedere alla giusta punizione. È il mio personale impegno di amministratore»

• 25/01/2021 Cittadino immortalato dalle fototrappole, rimuove spontaneamente i rifiuti abbandonati

• 02/02/2021 Rifiuti bruciati, «Video choc dell’inciviltà»

• 07/05/2021 “Lancio” di rifiuti in strada, tutto ripreso dalle fototrappole

12/02/2021

Da oggi in azione le nuove auto caratterizzate da tecnologia ibrida

22/02/2021

Richiesta audizione per pianificazione vaccinazione anti Covid-19 per operatori Bar.S.A.

• 08/03/2021 «Vaccinazione ai dipendenti, che amarezza non ricevere risposta dallo Stato»

18/03/2021

Giunge dal dottor Roberto Falcone un encomio per Bar.S.A. , «Impegno ineccepibile al rifugio comunale»

24/04/2021

“Rifiutati”, una campagna di sensibilizzazione eccezionale per una maggiore educazione civica

10/05/2021

Zanzare e mosche, parte azione adulticida

12/05/2021

Accampamento sul lungomare di Ponente, completamente rimosso

14/05/2021

Campane di raccolta indumenti usati, servizio potenziato in risposta ai disagi

01/06/2021

Giardini di via Dante Alighieri, l’intitolazione all’ex sindaco Giuseppe Dicuonzo

16/06/2021

Emessi avvisi di selezione pubblica per n.17 posti a tempo pieno e indeterminato con varie mansioni operative

17/06/2021

Pulitura dei sei piloni di cemento armato insistenti in via Alvisi e conferimento all’artista barlettano Giacomo “Borgiac” di effettuare dei murales artistici raffiguranti un acquario

RIEPILOGO BILANCIO (sempre positivo in tre anni di gestione)

Bilancio 2018 : Oltre 226mila euro di attivo

Bilancio 2019 : Oltre 86mila euro di attivo

Bilancio 2020 : Oltre 236mila euro di attivo

Per quanto innanzi, ritengo di aver adempiuto con il massimo delle mie capacità all’incarico fiduciario da Lei conferitomi in data 17 novembre 2018.

Con cordialità.

avv. Michele Cianci

Ordine del giorno Assemblea

1. Bilancio al 31 dicembre 2020; relazione sulla gestione; relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni relative. Artt. 18 e 25 Statuto Sociale.

2. Approvazione Budget triennio 2021-2023 ed allegati. Artt. 17 e 18 Statuto Sociale.

3. Nomina del Revisore Contabile, fino all’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

4. Nomina dell’Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei Componenti ed il suo Presidente in caso di Consiglio di Amministrazione, fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

6. Approvazione atti di indirizzo con i quali il Comune di Barletta fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale. Art. 14 Statuto Sociale.

7. Determinazione obiettivi gestionali dell’Organo Amministrativo per il premio di risultato anno 2021.

8. Contenziosi in essere – determinazioni.