Nella splendida cornice del Circolo Tennis “Hugo Simmen”, che ha fornito il patrocinio alla prestigiosa manifestazione, il Rotary di Barletta, presieduto da Alessandra Palmiotti, anche quest’anno, giunto alla sua nona edizione, ha rinnovato il consueto appuntamento con il “Premio Rotary Pietro Mennea” , creato e organizzato per conferire borse di studio ad atleti importanti, vere e e proprie giovani eccellenze da incentivare. I lavori sono stati aperti dalla presidente Palmiotti che, dopo aver salutato il folto pubblico presente, ha rimarcato l’impegno del Rotary nel realizzare questa manifestazione in quest’anno davvero complicato per tutti.

Tra i vari interventi il Presidente del Circolo Tennis Luciano Binetti, il Presidente del Circolo Tennis Barletta dott. Luciano Binetti, orgoglioso di poter ospitare la manifestazione nel Circolo dove da oltre 50 anni vengono promossi i valori dell’agonismo sportivo dedicando grandi energie proprio al settore giovanile augurando a tutti i ragazzi di poter percorrere la medesima strada dell’indimenticabile Campione olimpico, avendo sempre presenti il rispetto degli avversari, la lealtà, la tenacia e il desiderio di essere sempre la miglior versione di se stessi, Il Consigliere Regionale e Vice Presidente della “Fondazione Pietro Mennea”, dott. Ruggiero Mennea, in rappresentanza della Signora Manuela Olivieri Mennea, che anche quest’anno ha fatto pervenire i suoi ringraziamenti al Rotary per aver conferito le borse di studio a sportivi barlettani talentuosi ribadisce l’importanza dello sport che forgia il carattere e la mentalità dei giovani, aiutandoli a raggiungere i successi più importanti, come lo è stato per il suo Pietro, l’assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Gambarrota, madrina d’eccezione la campionessa mezzofondista ed affezionata al Rotary Veronica Inglese, con Eusebio Haliti.

Letta la la nota del Senatore Dario Damiani che ha voluto donare al Rotary Club di Barletta un cospicuo numero del francobollo commemorativo, emesso su iniziativa del senatore barlettano e diffuso tramite Poste Italiane, nel 40esimo anniversario della storica vittoria olimpica a Mosca, omaggiando simbolicamente i ragazzi che raggiungono prestigiosi traguardi sportivi. Il dott. Isidoro Alvisi, Vice presidente nazionale Federazione Tennis, ha poi evidenziato i lusinghieri risultati delle due eccellenze sportive che siamo andati a premiare. Maria Lanciano in presenza grandi emozioni nel messaggio-video di ringraziamento di Claudio Cassano, assente per motivi sportivi.Alla prossima edizione!