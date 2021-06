Incidente in pieno centro a Barletta nel pomeriggio di lunedì 28 giugno, poco dopo le 18. Per cause ancora in corso di accertamento, una Wolkswagen Polo e un furgone Sda per le consegne sono venuti a contatto all’altezza dell’incrocio tra via Pappalettere e via 3 novembre. Impatto violento, che ha provocato la distruzione della parte anteriore dell’auto e la collisione tra il furgone e un palo della pubblica illuminazione. Sul posto un’ambulanza. Due le persone coinvolte. Si tratta del 25enne che conduceva il furgone, trasportato in pronto soccorso al Dimiccoli in codice giallo mentre il 62enne alla guida dell’auto ha riportato ferite lievi e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere.

Seguiranno aggiornamenti