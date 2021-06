«Chiunque danneggia il patrimonio pubblico commette un oltraggio ai cittadini, dimostrandosi incapace di dialogare con la società civile. È inaccettabile dover commentare nel 2021 gesti primitivi compiuti da sconsiderati». Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito commenta così la notizia degli atti vandalici al Parco Pietro Paolo Mennea, dove ignoti hanno distrutto l’impianto di irrigazione del verde da pochi giorni rimesso a nuovo.

«Simili comportamenti – prosegue Cannito – che costano denaro della collettività, sono un affronto alla gente corretta che vive con entusiasmo ogni passo in direzione di una città più moderna e a misura d’uomo. Io posso solo garantire che simili episodi non indeboliranno, nel sottoscritto e nell’Amministrazione, sia l’impegno per far progredire Barletta sia il lavoro partecipato teso a qualificarne l’immagine. Però non posso fare a meno di lanciare un appello al senso di responsabilità collettivo, affinché il rispetto e l’educazione prevalgano nei gesti quotidiani per isolare chi ancora considera gli spazi pubblici il territorio dell’impunità, mettendo fuori uso o servendosi in modo inappropriato degli arredi, o ancora abbandonando rifiuti dove non è consentito. E non mi dilungo nel richiamare altri esempi da censurare e di cui purtroppo abbiamo frequenti testimonianze. Proviamo, tutti, e riflettere su come rendere la città un luogo dignitoso dove convivere in armonia, affidando alle nostre coscienze il compito di rappresentare il primo, efficace argine contro la maleducazione».