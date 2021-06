Bar.S.A. S.p.A. informa i cittadini di Barletta che domani, mercoledì 30 giugno 2021, è indetto uno sciopero generale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale a livello nazionale. L’astensione collettiva dal lavoro è stata proclamata da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per chiedere a Governo e Parlamento di modificare l’art. 177 del Codice degli Appalti.

A seguito di tale comunicazione e nelle specifiche del detto sciopero, nella giornata di mercoledì potranno registrarsi disagi nell’esecuzione dei servizi ambientali a partire dalla raccolta dei conferimenti. Si invita pertanto la cittadinanza alla collaborazione nella comprensione delle motivazioni dello sciopero stesso. Saranno garantite le prestazioni indispensabili assicurate per legge ed eventuali disagi saranno recuperati nelle giornate immediatamente successive. Si chiede ulteriormente di non esporre rifiuti nella serata di martedì 29, ove ciò sia possibile, in favore delle giornate direttamente successive secondo i rispettivi calendari in essere.

Si confida nella comprensione dell’intera cittadinanza, anche a salvaguardia del decoro pubblico. In piena collaborazione invocando la migliore coscienza civica.