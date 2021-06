Ha impreziosito il sottovia di via Vittorio Veneto a Barletta, monitorato dallo sguardo vispo e attento di Pietro Mennea: un’altra opera dell’artista locale Borgiac, al secolo Giacomo Borraccino, ha fatto capolino appena poche ore fa. Sembra un remake di In fondo al mar, ma… in fondo alla strada, lungo i piloni che sorreggono il sottopasso, dove all’improvviso sono comparsi polpi, squali, pesci, alghe e piante marine. Un oceano a cielo “coperto”, giunto in questo torrido calore estivo a ricordarci quanto l’arte possa travalicare i confini dei mondi e azzerare le distanze, trasportandoci in dimensioni inaspettate. Entusiasta il feedback cittadino, che ha ringraziato ancora una volta Giacomo per l’estro con cui correda la città della Disfida, rendendola ogni giorno più ricca e fantasiosa, proponendo addirittura di far pubblicizzare le sue opere d’arte dagli operatori attivi nel settore turistico. “Grazie per tutti quello che ci fai vedere, gli occhi vedono, il cuore sorride”, si legge tra i commenti che hanno subissato il post sulla pagina Facebook dell’artista, una sineddoche onnicomprensiva, una frase che racchiude tutta la gratitudine per la bellezza che il suo tocco prezioso ci dona. E anche noi di Barletta News 24 City ci accodiamo, ancora una volta, alla generale riconoscenza.

A cura di Carol Serafino