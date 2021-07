La rassegna letteraria “Storie, Libri e Cucina in Piazza Marina” torna a Barletta dopo il successo delle prime due edizioni, datate 2019 e 2020. Lo fa in un mese ricco di eventi tra inizio luglio e inizio agosto nella splendida cornice di Piazza Marina, incrocio di storia, tradizioni e cuore pulsante della città. Tutte le serata, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, potranno ospitare fino a 130 persone nella speciale area allestita a poche decine di metri dal Castello svevo.

L’evento culturale organizzato dall’associazione culturale Piazza Marina prevede per l’edizione 2021 sei appuntamenti. Lo start è fissato mercoledì 7 luglio con le lezioni di scrittura creativa a cura di Marco Garavaglia, vice direttore generale di Cairo Publishing. Editor e responsabile dell’agenzia letteraria e già consulente editoriale di Rcs Libri, Corriere della Sera, Mondadori, Rizzoli, Cairo, Garavaglia opera nell’editoria da più di 20 anni cercherà di rispondere nel suo dialogo con Tommy Dibari, autore e scrittore nonché consulente per l’edizione 2021 di “Storie, Libri e Cucina in Piazza Marina”, a una domanda che decine di migliaia di persone si pongono ogni giorno: 𝗖𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝘂𝗻 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼? Sarà l’interrogativo di fondo che animerà l’incontro dal titolo “Un libro nel cassetto – Consigli per aspiranti autori”.

L’incontro sarà utile per capire come un editor pensa e lavora, fattore estremamente utile per stilare una proposta editoriale nel modo giusto. 𝐄𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 nell’occasione 𝐢 partecipanti 𝐩𝐨𝐭𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐚 Garavaglia 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨: racconti, romanzi, poesie, su supporto cartaceo o digitale, 𝐩𝐞𝐫 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐭𝐨. Un’occasione di crescita e confronto imperdibile, un’autentica lezione trasversale che comporterà anche immediata interazione con il pubblico e la possibilità di ricevere un feedback sulle proprie opere. Appuntamento alle 20:45. Ingresso libero e gratuito, nel rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid. Sarà obbligatorio indossare la mascherina per accedere al proprio posto e partecipare all’evento.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA CON “STORIE, LIBRI E CUCINA IN PIAZZA MARINA”

Romanzi, biografie, racconti e messaggi sociali si alterneranno poi sul palco di Piazza Marina. Ecco le prossime tappe in calendario

𝟗 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 – La dimensione del viaggio sarà protagonista con il giornalista 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐮𝐳𝐳𝐢 e il suo “Atlante sentimentale”.

𝟏𝟔 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 – Un libro gentile, sensibile e profondo, come l’approccio di 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐙𝐞𝐜𝐜𝐚 in “Lo capisce anche un bambino: Storia di una famiglia inconcepibile”.

𝟐𝟎 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 – 𝐃𝐚𝐦𝐢𝐚𝐧𝐨 e 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐡𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐜𝐨𝐧 parleranno di autismo con “Mia sorella mi rompe le palle”.

𝟐𝟕 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 – Storia e intrecci personali si incroceranno con “Una famiglia straordinaria”, scritto e presentato da 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐢.

𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 – Appuntamento conclusivo, un tema sempre vivo come il cambiamento climatico sarà discusso in compagnia di 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐳𝐚𝐥𝐞, autore di “Coccodrilli al Polo Nord e ghiacci all’equatore”

Per ulteriori informazioni è possibile visitare i canali social della rassegna:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/storielibriecucina

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/storielibriecucina/