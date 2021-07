Si è tenuta ieri la conferenza-stampa presso lo studio legale Rociola nella quale sono state illustrate le attività legali poste in essere dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia come organizzazione di volontariato per la questione incendi denunciata dai media con riferimento ai maestosi pini sulla provinciale 142 e situazioni correlate.

Da parte del Presidente, il giornalista Nino Vinella, e dall’avvocato Gennaro Rociola, consulente forense del Comitato, sono state presenta le due distinte denunzie presentate presso il locale Comando della Stazione Carabinieri in data 5 luglio.

La prima denuncia-querela è stata contro ignoti per l’accertamento degli autori dei cinque incendi che in successione di giorni durante la scorsa settimana hanno funestato i diciannove alberi di pino (pinus pinea) sulla Strada Provinciale ex 142 della vecchia Provincia di Bari oggi numero 19 della Provincia di Barletta Andria Trani con innesto dalla statale 93 8per Canosa) in direzione Antiquarium.

La seconda denuncia-querela è stata formalizzata “nei confronti della Provincia di Barletta Andria Trani nella persona del Presidente pro tempore e di coloro di cui si ravvisino responsabilità di gestione e/o manutenzione per continua condotta omissiva nella mancata manutenzione del manto stradale con grave pericolo a chi vi transita ed agli alberi di pino piantumati lungo la carreggiata della Strada Provinciale ex 142. Tanto al fine di preservare sia la pubblica incolumità sia la tutela e conservazione del patrimonio boschivo di proprietà pubblica in quest’area di Canne della Battaglia ricadente all’interno del Parco regionale fiume Ofanto, con verifica definitiva del regolare distanziamento dei fo0ndi agricoli privati dalla sede stradale e con riserva di produrre la necessaria documentazione giornalistica e fotografica a corredo”.