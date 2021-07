«Buona Festa dei Santi Patroni! Una festa decisamente diversa, senza la tradizionale e amata processione della domenica, così come deciso dalle autorità religiose nella nostra Regione per quest’anno». Così il sindaco di Barletta Mino Cannito parla sui social in vista del lungo weekend di Festa patronale.

«Non mancherà il momento solenne, in Cattedrale, domani mattina con la Santa Messa Pontificale – spiega Cannito – abbiamo provato a “salvare” quanto possibile della ricorrenza, ricreandola con luminarie per ricordare un tiepido sentimento di festa, con l’esibizione per le vie della città dell’Orchestra di fiati lirico-sinfonica, composta da nostri concittadini.