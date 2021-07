«Congratulazioni all’amico Pinuccio Laricchia per la nomina a vice del coordinatore provinciale di FI Bat avv. Marcello Lanotte e all’amica Paola Mauro già responsabile di Azzurro Donna Bat, entrambi componenti del nuovo direttivo provinciale del partito. Un riconoscimento importante per la comunità azzurra di Forza Italia – Trani. Auguri di buon lavoro agli amici soprattutto per la crescita ed il rilancio della comunità azzurra dal coordinatore cittadino Alfonso Mangione e dal capogruppo consigliare Pasquale De Toma». E’ quanto si legge in una nota a firma del Coordinamento Cittadino Forza Italia Trani.

«Nei prossimi giorni la sen. Licia Ronzulli ed il sen.Dario Damiani saranno a Trani per salutare e sostenere l’impegno del rinnovato gruppo del partito cittadino che, attraverso un’organizzazione per dipartimenti su tematiche riguardanti il nostro territorio ,riparte operoso dalle competenze. Sempre dalla stessa parte, coerenti e leali nei confronti della città e della coalizione degli amici del cdx».